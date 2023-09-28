Дрессировщик объяснил, почему ему не нравятся некоторые собаки.

Дрессировщик с многолетним стажем Гарретт Кинг рассказал о трех собаках, которые ему не нравятся. Мужчина назвал причины, по которым он бы никогда не приобрел этих четвероногих, сообщает Mirror.

Первая порода, о которой рассказал Гарретт - среднеазиатская овчарка, также известная как алабай.

"Самцы этой породы могут весить более 170 фунтов. Они отличные охранники для скота. Но у меня нет скота. Поэтому, если у вас дома есть домашний скот, вы можете взять эту собаку, чтобы пасти стадо", - пояснил он.

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На втором месте из нежелательных собак у дрессировщика оказался бладхаунд из-за его жирной кожи и неприятного запаха.

"Из-за их жирной кожи они воняют, как ни одна другая собака. У них просто есть запах, от которого трудно избавиться", - рассказал Гаррет.

Третья порода, которую дрессировщик собак никогда бы не захотел купить, была чихуахуа. Эта собака ему не нравится из-за своеобразного характера.

"Если бы мне нужен был 3-фунтовый демон из подземного мира, у которого не было бы другой цели, кроме как сидеть у меня на коленях и кусать все, что приближается ко мне на расстоянии трех футов, тогда я бы взял чихуахуа. Но это будет тяжело", - иронично ответил дрессировщик.

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