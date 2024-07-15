В частности, ваше психическое здоровье должно улучшиться.

Рыба - это универсальный и вкусный способ получить впечатляющую пользу для здоровья, пишет eatingwell.com.

5 преимуществ для здоровья от регулярного употребления рыбы

Вы можете улучшить здоровье своего сердца. Рыба, особенно жирная холодноводная рыба (например, лосось), содержит жирные кислоты омега-3. Это одна из основных причин, почему употребление рыбы связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Исследования показывают, что на каждые 20 граммов рыбы в день, которые вы съедаете, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний и смертность на 4%.

Вы можете поддержать здоровье мозга вашего ребенка, если вы беременны. Потребление рыбы во время беременности приветствуется, поскольку она поставляет питательные вещества, которые поддерживают развивающийся мозг ребенка.

Видео дня

Вы можете получить когнитивные преимущества. Рыба обеспечивает несколько питательных веществ, поддерживающих здоровье мозга, включая витамин B12, холин и жирные кислоты омега-3. Данные исследований свидетельствуют о том, что потребление рыбы связано со снижением развития легких когнитивных нарушений и болезни Альцгеймера.

Ваше психическое здоровье улучшится. Возможно, существует связь между употреблением рыбы и улучшением настроения. Низкий уровень жирных кислот омега-3 и витамина D связан с депрессивными расстройствами. Исследования показывают, что омега-3 могут играть роль в психическом здоровье, в том числе потенциально снижать риск депрессии.

Вы можете уменьшить воспаление. Хроническое воспаление связано с многочисленными заболеваниями, включая рак, болезни сердца, артрит и диабет. Среди питательных веществ, которые могут помочь справиться с хроническим вялотекущим воспалением, жирные кислоты омега-3 занимают одно из первых мест. Жирная рыба содержит DHA и EPA, две жирные кислоты омега-3, которые, как было обнаружено, помогают подавлять воспаление. болезнь.

Несмотря на все положительные стороны употребления рыбы, есть и некоторые заслуживающие внимания потенциальные недостатки:

Аллергические реакции. Аллергия на рыбу может вызвать тяжелое и потенциально опасное для жизни состояние, известное как анафилаксия. Симптомы аллергии на рыбу могут варьироваться от легких, таких как крапивница, зуд или заложенность носа, до тяжелых, включая затрудненное дыхание, головокружение или потерю сознания.

Воздействие ртути. Некоторые виды рыб, такие как акула и рыба-меч, содержат большое количество таких загрязняющих веществ, как ртуть, что представляет особый риск для беременных и детей.

Заболевания пищевого происхождения. Если с рыбу не хранят должным образом, в ней могут содержаться бактерии и вирусы, ведущие к пищевому отравлению.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что рыба влияет на долголетие женщин.

Вас также могут заинтересовать новости: