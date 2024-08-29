Рекомендуемое лакомство содержат довольно много питательных веществ.

Если вам больше 60 лет, и вы хотите укрепить свое здоровье, есть то, что вы обязательно должны добавить в свой рацион, рассказала сертифицированный диетолог Тейлор Янулевич, пишет журнал Parade.

Речь идет о ягодах. Они содержат довольно много питательных веществ. Отмечается, что было проведено множество исследований, которые подтвердили их пользу особенно для людей в возрасте 60 лет и старше.

Ягоды - польза для людей старше 60

Богаты антиоксидантами (имеют решающее значение для защиты вашего организма от воспаления - главного виновника старения и многих хронических заболеваний).

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Поддерживают здоровье мозга (когнитивная функция - это то, что находится на первом месте для взрослых старше 60 лет, и ягоды отлично подходят для поддержания остроты ума; в недавнем исследовании ученые подтвердили благотворное влияние ягод на работу мозга).

Улучшают здоровье сердца (антиоксиданты в ягодах могут принести пользу и нашему сердцу; одно из исследований показало, что клюквенный и вишневый соки могут помочь снизить кровяное давление, что полезно для здоровья сердца).

Богаты клетчаткой (ягоды являются отличным источником пищевых волокон, которые помогают пищеварению: предотвращают запоры и способствуют здоровью кишечника; недавнее исследование показало, что у людей старше 60 лет, которые ели больше клетчатки в своем рационе, улучшились определенные компоненты работы мозга).

Наполнены витаминами и минералами (это витамин С, витамин К и фолиевая кислота - все они играют важную роль в здоровье костей, обмене веществ и общей клеточной функции).

Напомним, ранее сообщалось, что в сети завирусился рецепт, который заставляет сметать ягоды с полок.

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