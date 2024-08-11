В списке есть богатая внутренняя жизнь и самодостаточность.

Эксперт по отношениям Тина Фей назвала шесть качеств женщины, которой на самом деле не нужен мужчина, чтобы чувствовать себя счастливой и полноценной, пишет Hack Spirit.

"Я пылко цеплялась за свои романтические отношения в подростковом возрасте, одержимая каждым мальчиком, который проявлял ко мне хоть какой-то интерес. Мне потребовалось много лет, неудачных отношений и значительный личностный рост, чтобы осознать, что мне на самом деле не нужен мужчина", - призналась она.

6 качеств женщин, которым не нужен мужчина

Им не нужно мужское одобрение, чтобы чувствовать себя хорошо. Такие женщины не притворяются только для того, чтобы доставить удовольствие; они знают, чего стоят.

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Они ведут богатую внутреннюю жизнь. Самооценка по своей сути связана с самосознанием, эмоциональной зрелостью и любовью к себе.

Они не боятся делать что-то самостоятельно. Выход за пределы своей зоны комфорта вызывает беспокойство, но и заставляет расти и создавать невероятные воспоминания, знакомиться с новыми людьми и наслаждаться жизнью во всем ее богатстве.

Они ценят и поддерживают дружбу. Конечно, женщины, которым не нужны мужчины, чтобы чувствовать себя полноценными, не все время одиноки. На самом деле, их часто окружают замечательные друзья или родственники, которые способствуют их благополучию и предлагают отличную эмоциональную поддержку.

Они самодостаточны. Самодостаточная женщина целостна не только на эмоциональном и интеллектуальном уровне; она также может позаботиться о себе в практических вопросах.

Они настолько счастливы сами по себе, что не согласятся на меньшее, чем заслуживают. Все вышеперечисленные пункты сводятся к одному: женщина, которой не нужен мужчина, чтобы чувствовать себя полноценной, настолько самодостаточна, уверена в себе и удовлетворена своим одиночеством, что не согласится на меньшее, чем заслуживает.

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