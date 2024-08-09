В списке есть фразы "Ты ошибаешься" и "С тобой что-то не так".

Эксперты по психологии назвали фразы №1, которые могут испортить отношения раз и навсегда, пишет YourTango.

"Вы когда-нибудь говорили что-то, что было настолько грубо, настолько нехарактерно для вас, что в тот момент, когда слова покидают ваши уста, вам хотелось бы выхватить их обратно из воздуха, прежде чем они долетят до человека? Конечно, да. Кто не позволил своим эмоциям взять верх во время ссоры и не сказал того, о чем сразу же пожалел?" - говорится в описании к этим фразам.

Фразы, которые могут испортить отношения:

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"Это твоя вина";

"Я знал, что ты это скажешь";

"У тебя, наверное, гормональный фон";

"Я хочу развода" (Но вы не это имели в виду);

"Ты заставляешь меня чувствовать (заполни пробел)";

"Заткнись";

"Ты сумасшедший, тебе нужна помощь"

"Да, но";

"Ты ошибаешься";

"Как ты мог это сделать?";

"Ты всегда (заполни пробел)";

"Ты всегда так делаешь" с последующим негативным комментарием;

"С тобой что-то не так";

"Я ухожу!";

"Мне все равно";

"С тобой я больше не чувствую себя в безопасности";

"Я знаю, что ты чувствуешь";

"Либо они, либо я!";

"Ты мне не нужен. Я тебя не уважаю";

"Это не работает для меня".

Отмечается, что исследование 2004 года показало, что боль, причиняемая словами и тоном, которые мы используем, может нанести реальный и долгосрочный ущерб нашим отношениям.

"Будьте внимательны к тому, что вы говорите самым важным людям в вашей жизни, особенно когда ваши эмоции накаляются", - советую эксперты.

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