В списке есть нежелание общаться и неумение извиняться.

Брак с мужчиной с определенными качествами на первый взгляд может показаться привлекательным, но в долгосрочной перспективе они могут стать рецептом стресса, пишет Hack Spirit.

Эксперт по отношениям Тина Фей настаивает: очень важно знать, во что вы ввязываетесь, то есть осознавать, какими качествами наделен ваш мужчина, ведь некоторые их них способны превратить жизнь вашей мечты в постоянную битву.

При этом она назвала 8 черт личности, которых следует избегать в мужчине, если вы хотите жить в браке без стресса. В список вошли:

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Отсутствие эмпатии. Эмпатия - способность поставить себя на место другого человека. Это основа любых успешных отношений. Это то, что позволяет парам общаться на более глубоком уровне, понимать чувства друг друга и вместе находить решения.

Нерешенные проблемы гнева. Гнев - это нормально, у каждого из нас бывают моменты. Но когда это последовательная модель, которую не контролируют, она может создать токсичную среду.

Созависимость. Она может стать настоящим убийцей отношений. Созависимый мужчина поначалу может показаться очень романтичным, всегда желающим быть с вами. Но со временем это может превратиться в удушающую зависимость, которая не является ни здоровой, ни способствующей жизни без стресса.

Чрезмерное обаяние. Оно может быть маской для более глубоких проблем. Мужчина, который всегда очарователен, всегда говорит правильные вещи и всегда заставляет вас чувствовать себя на седьмом небе от счастья, может показаться сбывшейся мечтой. Но если это происходит постоянно, это может быть скорее представлением, чем искренними эмоциями.

Нежелание общаться. Общение является источником жизненной силы любых отношений. И нежелание общаться может создавать невидимые стены между партнерами.

Неумение извиняться. Если мужчина не может извиниться, это большой красный флаг. Извинение требует смирения и умения принимать ответственность за свои действия. Это признак эмоциональной зрелости.

Отсутствие амбиций. Целью амбиций является не зарабатывание миллионов или достижение мировой славы. Речь идет о наличии целей, направления и стремления к самосовершенствованию.

Неуважительное поведение. Уважение - основа любых отношений. Без этого любовь теряет смысл и становится поверхностной эмоцией.

Напомним, ранее УНИАН назвал 9 качеств женщины, на которой лучше не жениться.

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