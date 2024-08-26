Банки можно закрыть несколькими типами закупорок. Эксперт рассказала, какие крышки для консервации лучше использовать дома, а какие не стоит покупать.

Существуют разные крышки для консервации - с закруткой и без нее. Для заготовки продуктов на зиму в домашних условиях стоит использовать те, которые закручиваются. Их плюс в том, что они многоразового использования, однако для того, чтобы закупорить банку правильно, нужны некоторые навыки. В то же время при выборе обычных - одноразовых закупорок, необходимо знать некоторые нюансы.

Какие крышки для консервации - "желтые" или "белые" - отправить в корзину

Нужно понимать разницу в их применении. Если жесть в середине имеет алюминиевый оттенок, то они подходят для заготовки малокислотных продуктов, таких как мясо, рыба некоторые салаты, рассказала УНИАН кандидат технических наук и доцент Кафедры технологии консервирования Национального университета пищевых технологий Ольга Дущак.

"А те, что идут лакированные, с золотистым дном, то они используются чаще всего для кислых продуктов: компоты некоторые кислые, возможно, соки кто-то консервирует в домашних условиях, некоторое варенье и тому подобное", - поделилась эксперт.

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То есть, вот как правильно выбрать крышки для консервации, - нужно обращать внимание на их цвет и подбирать под тот продукт, который нужно законсервировать. Не менее важным является качество самого изделия - если что-то не так, продукты могут быть переведены, а время потрачено напрасно.

Какие крышки лучше для консервации не использовать

Ученый отметила, что нужно обращать внимание на плотность резинки, которая идет по кругу, - она должна обладать такими свойствами:

хорошо растягиваться;

быть эластичной.

Дущак подчеркнула, что резинка не должна выпадать. Само изделие должно хорошо пружинить и при этом не быть слишком тонким.

Ранее УНИАН объяснил, в какой посуде нельзя варить варенье. Считается, что категорически нельзя использовать для приготовления варенья алюминиевые емкости.

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