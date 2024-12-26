Эта дата является самой редкой для рождения ребенка в США, Австралии и Новой Зеландии.

Есть один день в году, когда вероятность рождения людей гораздо ниже, чем в любой другой.

"25 декабря - наименее популярный день для рождения детей в США, Австралии и Новой Зеландии. В Англии, Уэльсе и Ирландии он занимает второе место по популярности после 26 декабря, когда британцы празднуют День подарков", - пояснил экономист Джей Загорский в статье для The Conversation.

Исследователи Стейси Дикерт-Конлин и Амитабх Чандра проанализировали записи за рождение с 1978 по 1992 год и составили список каждого дня года в порядке вероятности рождения в этот день. Результаты они опубликовали в New York Times.

Видео дня

Если не брать во внимание 29 февраля, которое имеет преимущество, поскольку наступает раз в четыре года, то победителем в этом соревновании является 25 декабря. Вероятно, это не привлекало бы столько внимания, если бы не один факт. На этот день выпадает Рождество.

Исследователи нашли биологические причины для ежегодных приливов и отливов рождаемости. В частности, в конце лета и осенью дети рождаются чаще, чем в любой другой период года.

"Гипотезы включают ухудшение качества спермы летом, сезонные различия в передней гипофизарно-яичниковой функции, вызванные изменениями продолжительности светового дня, а также вариации качества яйцеклетки или восприимчивости эндометрия... Повышенная сексуальная активность, связанная с праздниками в конце года, также рассматривается как возможное поведенческое объяснение декабрьского пика зачатия", - объясняется в статье в журнале "Акушерство и гинекология".

В то же время там указывается, что "точные причины остаются неизвестными". Хотя указанные причины объясняют большое количество сентябрьских младенцев, это оставляет без ответа вопрос о рождении детей на Рождество.

Издание iflscience предполагает, что разгадка может крыться в самом этом дне. Люди реже рожают на праздники именно потому, что они являются праздниками.

"Все наименее благоприятные дни в США привязаны к праздникам, будь то Рождество, Новый год, Четвертое июля или День благодарения... В зависимости от года и места, 25 декабря рождается от 30 до 40 процентов меньше детей, чем в пиковый день года", - говорит Загорский.

Дату рождения можно считать чем-то неподвластным человеку, но в современном мире она часто бывает прогнозируемой.

"Почти ни одни роды путем кесарева сечения не назначаются врачами на государственные праздники или выходные. Примерно каждый третий американский младенец появляется на свет таким образом", - пояснил экономист.

Даже среди детей, рожденных вагинальным путем, более четверти родов в США происходят по медицинским показаниям и в плановом порядке.

Ранее УНИАН рассказывал, что Китай запустил кампанию поощрения к браку и рождению детей.

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