Сколько детенышей может иметь животное, зависит от многих факторов.

На нашей планете есть миллионы видов животных, и каждое имеет свою репродуктивную стратегию, которая эволюционировала в соответствии с его конкретными потребностями. Но какой вид может иметь больше всего детей за один раз? Об этом рассказывает Live Science.

По словам ихтиолога и исследователя рыб из Гавайского университета в Маноа Кэтлин Коул, много потенциальных факторов "могут повлиять на сценарий": во-первых, это зависит от того, как вы количественно оцениваете потомство.

"Если вы определяете потомство по количеству гамет или неоплодотворенных яйцеклеток и сперматозоидов, произведенных одновременно, у рыб действительно есть это", - сказала Коул.

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По ее словам, чтобы высвободить неоплодотворенные яйца, требуется меньше энергии, чем чтобы отложить их после оплодотворения, поэтому животные, которые нерестятся или выбрасывают в воду неоплодотворенные яйца и сперму, часто имеют больше яиц, чем неоплодотворенные.

Издание отмечает, что в яичниках океанической луна-рыбы (Mola mola) одновременно содержится до 300 миллионов яиц. Однако, поскольку яйца оплодотворяются вне тела самки, невозможно знать, сколько из этих яиц станет жизнеспособным потомством:

"С точки зрения оплодотворенных яиц за один прием, социальные насекомые одерживают победу. Некоторые виды муравьев, такие как африканские муравьи-водители (Dorylus wilverthi), могут откладывать от 3 до 4 миллионов яиц примерно за месяц".

При этом среди птиц такие охотничьи виды, как серая куропатка (Perdix perdix), являются одними из самых высоких яйцекладок, с 22 яйцами в кладке. Что касается живорождения, родители морских коньков могут рожать до 2000 живых детенышей одновременно, которых они выхаживают и поддерживают через плаценту в своей сумке.

Ядовитые гадюки, известные как листовые гадюки (Bitis arietans), являются главным претендентом на наземных живородящих. За одну беременность самка-рекордсмен родила живыми 156 полностью развитых змей.

"Они похожи на гигантские сосиски. Они могут родить много младенцев", - сказал Алекс Пайрон, эволюционный биолог из Университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне.

Почему у этих животных так много детенышей, тогда как у таких животных, как слоны и киты, обычно только по одному детенышу? Одним из факторов, влияющих на размер помета, является продолжительность жизни. Короткоживущие животные, которые не доживут до роста своего потомства, как правило, будут иметь больше потомства сразу, говорит Коул:

"Они не могут сидеть и крутиться возле младенцев. Они должны быстро оставить свое потомство".

Отмечается, что такие виды, как летучие мыши, которые должны быть легкими, чтобы летать и носить своих детенышей в воздухе, обычно могут заботиться только об одном детеныше за раз. А животные, которые ухаживают за своими детенышами после рождения, как правило, будут иметь меньше потомков из-за больших затрат энергии и ресурсов, необходимых для выращивания каждого из них.

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