Масштабы и скорость старения Китая беспрецедентны. Власти пытаются спасти страну от демографического кризиса.

Китай активизировал национальную кампанию, направленную на поощрение неженатых граждан к знакомствам, женитьбе и рождению детей на фоне серьезного демографического кризиса, пишет Financial Times.

Местные власти обращаются к замужним женщинам с вопросами об их планах относительно материнства, а также предлагают денежные выплаты для стимулирования рождения более одного ребенка. Университетам рекомендуется внедрять курсы, посвященные темам любви, специально для одиноких студентов. Тем временем в государственных СМИ всё чаще публикуются материалы, подчёркивающие преимущества родительства.

Население Китая уменьшается, количество смертей превышает количество рожденных, что создает дополнительное давление на местные власти в решении демографических вызовов.

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"Население Китая сталкивается с тремя основными тенденциями: старением, низкой рождаемостью и низким уровнем брака", - отметил известный экономист Рен Цзепин в недавнем интервью местным СМИ. "Стало меньше детей и больше стариков. Скорость и масштабы старения Китая беспрецедентны".

Пекин заявляет о намерениях внедрить субсидии и существенные налоговые скидки для родителей, чтобы уменьшить финансовое бремя воспитания детей. В октябре Государственный совет Китая объявил о разработке плана создания "общества, благоприятного для рождаемости", как части более широкой инициативы по поддержке экономики. Детали плана пока уточняются.

Замужние женщины в возрасте 20-30 лет сообщают о звонках от чиновников с запросами об их семейных планах. В некоторых случаях женщин просили посетить предродовые осмотры, а в других прямо предлагали субсидии для рождения второго ребенка. Для стабильного уровня воспроизводства населения среднее количество детей у супругов должно составлять 2,1.

Одна из жительниц провинции Чжэцзян рассказала, что чиновники предложили местным женщинам субсидию в размере 100 тысяч юаней (примерно 14 тысяч долларов) за рождение второго ребёнка. "Нет чёткой политики, но если обратиться, деревня найдёт способ предоставить субсидию", - сказала она. Размер субсидий определяется местными властями в зависимости от их финансовых возможностей.

На фоне персонализированных обращений продолжается информационная кампания в СМИ, популяризирующая преимущества рождения детей. В частности, государственные газеты People's Daily и Life Times публикуют материалы, в которых ученые отмечают, что материнство полезно для здоровья и может помочь предотвратить определенные болезни.

В декабре Национальная комиссия по здравоохранению призвала университеты внедрить "курсы по вопросам брака и любви", чтобы побудить студентов создавать семьи.

"Университеты - это важное место для влюбленности студентов", - говорится в обращении, которое ссылается на исследование, что 57% студентов избегают отношений из-за учебной нагрузки. В материале рекомендуется создавать курсы, которые бы охватывали теорию любви и рассмотрение реальных ситуаций, чтобы повысить осведомленность о браке и семье.

В то же время эксперты сомневаются, что подобные мероприятия смогут убедить молодежь создавать семьи. Рост безработицы и медленное экономическое развитие сдерживают желание молодых людей брать на себя ответственность за детей.

"Чиновники снова используют административные методы, как это было во время политики одного ребёнка", - отметил Ван Фэн, эксперт по демографии из Калифорнийского университета. "Однако использовать эти же методы для достижения противоположного результата сложнее".

Шэнь Ян, писательница-феминистка, высказалась: "Если правительство хочет повысить уровень рождаемости, ему нужно создать более дружественные условия для родителей, в частности для матерей-одиночек".

Хотя Пекин и стимулирует рождаемость, нет признаков, что он будет ограничивать доступ к средствам контроля за рождаемостью или абортам. В единичных случаях врачи могут отказывать в процедурах из-за опасений судебных исков, но это не является политикой государства.

"Молодежь, которая принадлежит к самому образованному поколению в истории Китая, сталкивается с высокими затратами на жизнь и карьерными препятствиями, связанными с отцовством", - подытожил Ван.

Демографический кризис - какова ситуация в Украине

Как сообщал УНИАН ранее, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается увеличить помощь при рождении ребенка. Размер госпомощи при рождении (усыновлении) ребенка установлен в сумме 41 тыс. 280 грн независимо от количества рожденных детей в семье (этот размер не пересматривался с 1 июля 2014 года и по отношению к доллару США эта сумма уменьшилась уже почти вдвое).

Ранее УНИАН писал, что контингент 18-30-летних мужчин в Украине действительно является малочисленным в Украине, связано с низкой рождаемостью в начале 2000 годов. Это негативно влияет на мобилизационный ресурс и дальнейшую рождаемость.

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