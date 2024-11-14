Эксперт по стирке Дэвид Смит из Down and Feather назвал простой способ удалить желтые пятна с подушек помощью всего одного достаточно популярного и дешевого бытового средства, пишет express.co.uk.
Специалист поделился собственным опытом о том, как вернуть подушкам былую свежесть, удалив стойкие желтые пятна.
"Существует несколько проверенных и испытанных методов, которые могут помочь уменьшить или полностью удалить желтые пятна с ваших подушек и наволочек, и многие из них можно реализовать с помощью обычных бытовых средств", - отметил он.
Смит посоветовал не использовать для указанных целей отбеливатель, так как он может вызвать резкую химическую реакцию, которая ослабит волокна и повредит ткань.
Как вывести желтые пятна с подушки - лучшее средство
Отмечается, что есть более безопасные и натуральные альтернативы, которые "творят чудеса", например, перекись водорода.
По словам эксперта, перекись водорода - его лучшее решение для более стойких пятен. Утверждается, что с ее помощью от них можно избавиться всего за 10-15 минут.
"Смешайте равные части перекиси водорода и воды. Нанесите раствор на загрязненные участки, оставьте на несколько минут, а затем смойте водой", - посоветовал Смит.
Указывается, что перекись водорода можно использовать не только для чистки подушек, но и для выведения пятен с постельного белья.
Напомним, ранее УНИАН писал, как часто нужно менять подушки и почему это важно.