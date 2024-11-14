Специалист посоветовал не использовать отбеливатель.

Эксперт по стирке Дэвид Смит из Down and Feather назвал простой способ удалить желтые пятна с подушек помощью всего одного достаточно популярного и дешевого бытового средства, пишет express.co.uk.

Специалист поделился собственным опытом о том, как вернуть подушкам былую свежесть, удалив стойкие желтые пятна.

"Существует несколько проверенных и испытанных методов, которые могут помочь уменьшить или полностью удалить желтые пятна с ваших подушек и наволочек, и многие из них можно реализовать с помощью обычных бытовых средств", - отметил он.

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Смит посоветовал не использовать для указанных целей отбеливатель, так как он может вызвать резкую химическую реакцию, которая ослабит волокна и повредит ткань.

Как вывести желтые пятна с подушки - лучшее средство

Отмечается, что есть более безопасные и натуральные альтернативы, которые "творят чудеса", например, перекись водорода.

По словам эксперта, перекись водорода - его лучшее решение для более стойких пятен. Утверждается, что с ее помощью от них можно избавиться всего за 10-15 минут.

"Смешайте равные части перекиси водорода и воды. Нанесите раствор на загрязненные участки, оставьте на несколько минут, а затем смойте водой", - посоветовал Смит.

Указывается, что перекись водорода можно использовать не только для чистки подушек, но и для выведения пятен с постельного белья.

Напомним, ранее УНИАН писал, как часто нужно менять подушки и почему это важно.

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