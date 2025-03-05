Этот рецепт, возможно, покажется сложным, но оправданным.

Автор кулинарных книг и разработчик рецептов Элисон Роман обладает удивительным талантом превращать простые блюда в настоящее событие. Её рецепты никогда не требуют сложных техник или труднодоступных ингредиентов, но при этом всегда поражают насыщенным вкусом.

Кулинарная философия Роман строится на неожиданных, но гармоничных сочетаниях вкусов. Её рецепт курицы в одной кастрюле с карамелизированным лимоном и финиками – это квинтэссенция её подхода: простота, утончённость и лёгкая небрежность, делающая блюдо ещё более привлекательным, пишет Parade.

Золотистая куриная корочка, запечённые до мягкости лимоны и тягучие сладкие финики сорта меджул создают удивительный баланс вкусов: блюдо одновременно солёное, сладкое, чуть горьковатое и насыщенное ароматами – идеально как для большого ужина, так и для уютного ужина в одиночестве.

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Как приготовить запечённую курицу по рецепту Элисон Роман

Роман описывает своё блюдо как "воплощение всего, что вы хотите от курицы". С технической точки зрения рецепт безупречен. Предварительное обжаривание курицы в жаровне перед запеканием даёт идеально хрустящую корочку. А приготовление в одной посуде позволяет всем вкусам смешаться в потрясающе ароматный соус, который захочется поливать на всё.

Разогрейте духовку до 220°C. Щедро приправьте целую курицу (примерно 1,8 кг) или 1,4 кг куриных бёдер кошерной солью и чёрным перцем.

В большой жаровне на среднем-сильном огне разогрейте 1 столовую ложку рапсового масла. Выложите курицу в кастрюлю ножками вниз и слегка прижмите, чтобы кожа равномерно контактировала с поверхностью. Обжаривайте не перемешивая 5–8 минут, пока кожица не станет золотистой.

Когда курица подрумянится, добавьте ломтики лимона, расположив их так, чтобы они касались дна кастрюли. Дайте им слегка карамелизоваться в вытопившемся курином жире – это займёт около 2 минут.

Затем добавьте в кастрюлю очищенный и разрезанный пополам шалот (или красный лук, нарезанный дольками), финики меджул без косточек, несколько веточек свежего тимьяна или орегано и немного воды. Посыпьте курицу хлопьями красного перца, затем накройте крышкой.

Переставьте жаровню в разогретую духовку и запекайте 20–25 минут.

Затем снимите крышку и готовьте ещё 20–25 минут – за это время жидкость уменьшится в объёме, а кожа останется золотистой и хрустящей.

Дайте курице отдохнуть 10 минут, затем переложите на разделочную доску и разрежьте на порционные куски. Подавайте с карамелизированными лимонами, мягким шалотом и финиками.

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