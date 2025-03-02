У вас получится насыщенный, бархатистый соус с шелковистой гладкой, суперкремовой текстурой.

Масло можно превратить в роскошный соус beurre monte, который выводит еду на новый уровень. В сети опубликовали новую технику приготовления этого волшебного соуса, и она меняет правила игры на кухне, пишет журнал Parade.

"Волшебный масляный соус, или beurre monte, как его называют по-французски, - это простой, но изысканный масляный соус. Он готовится путем энергичного взбивания холодного масла в кипящей воде", - говорится в публикации.

Соус beurre monte - как приготовить

Чтобы приготовить этот насыщенный, бархатистый соус с шелковистой гладкой, суперкремовой текстурой, вам понадобится только холодное масло, нарезанное маленькими кубиками, небольшое количество кипящей воды и венчик.

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Способ приготовления:

Нагрейте несколько столовых ложек воды в небольшой кастрюле на медленном огне, пока она не закипит.

Постепенно добавляйте холодное масло, по одному кубику за раз, непрерывно взбивая, пока масло полностью не смешается, а соус не станет густым и кремовым.

Главное - не перегреть соус, так как слишком сильный нагрев может привести к разделению масла, и оно станет маслянистым, а не гладким.

Напомним, ранее УНИАН писал, как приготовить хрустящие луковые кольца - очень простой "вирусный" рецепт.

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