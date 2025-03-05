Рецепт стал "вирусным" благодаря своей простоте.

Для приготовления брауни-печенья не обязательно готовить тесто из многих ингредиентов. Для этого можно использовать уже готовую смесь для брауни. Такой рецепт публикует издание Parade.

Речь идет о сочетании брауни и печенья: десерт получается нежным и тягучим, как брауни, но при этом имеет жевательную текстуру шоколадного печенья.

Отмечается, что автором рецепта является Стеф Джильйотти из TikTok, и он стал "вирусным" благодаря своей простоте.

Видео дня

Также указывается, что можно выбирать безглютеновую смесь для брауни, если это нужно для здоровья.

Ингредиенты для брауни-печенья:

- 1 упаковка смеси для брауни;

- 2 яйца;

- ½ стакана растительного масла или растопленного несоленого масла;

- 1 стакан шоколадных капель (они уже могут быть в смеси).

Пошаговый процесс приготовления

1. Разогреть духовку до 175°C, застелите противень пергаментной бумагой.

2. В миске взбить смесь для брауни, яйца и масло (или растопленное масло). Если нужно, добавить шоколадные капли после тщательного перемешивания теста. Тесто будет очень густым и больше напоминать тесто для печенья.

3. Используя ложку, сформировать шарики теста и выложить их на противень. Между печеньем оставлять расстояние несколько сантиметров, ведь оно будет немного растекаться.

4. В рецепте Стеф указано, что выпекать нужно 10 минут, но этого может быть мало. Это зависит от размера печенья. А еще, вероятно, безглютеновая мука требует более длительного выпекания. Поэтому может понадобиться еще несколько минут

5. После выпекания оставить печенье на 3 минуты, чтобы оно немного остыло, а затем переложить на тарелку.

К этому печенью можно добавить орехи, полить карамелью или посыпать сахарной пудрой - в зависимости от вашего вкуса.

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить нежный вариант итальянского десерта тирамису. В последнее время появилось очень много нетрадиционных вариантов этого десерта - малиновый, лимонный, клубничный.

Между тем тирамису можно объединить с еще одним культовым десертом - банановым пудингом. Для его приготовления придется потратить немного больше усилий, чем для классического тирамису, поскольку нужно будет приготовить заварной крем. Однако, как уверяют авторы рецепта, это того стоит.

Вас также могут заинтересовать новости: