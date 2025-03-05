Для приготовления брауни-печенья не обязательно готовить тесто из многих ингредиентов. Для этого можно использовать уже готовую смесь для брауни. Такой рецепт публикует издание Parade.
Речь идет о сочетании брауни и печенья: десерт получается нежным и тягучим, как брауни, но при этом имеет жевательную текстуру шоколадного печенья.
Отмечается, что автором рецепта является Стеф Джильйотти из TikTok, и он стал "вирусным" благодаря своей простоте.
Также указывается, что можно выбирать безглютеновую смесь для брауни, если это нужно для здоровья.
Ингредиенты для брауни-печенья:
- 1 упаковка смеси для брауни;
- 2 яйца;
- ½ стакана растительного масла или растопленного несоленого масла;
- 1 стакан шоколадных капель (они уже могут быть в смеси).
Пошаговый процесс приготовления
1. Разогреть духовку до 175°C, застелите противень пергаментной бумагой.
2. В миске взбить смесь для брауни, яйца и масло (или растопленное масло). Если нужно, добавить шоколадные капли после тщательного перемешивания теста. Тесто будет очень густым и больше напоминать тесто для печенья.
3. Используя ложку, сформировать шарики теста и выложить их на противень. Между печеньем оставлять расстояние несколько сантиметров, ведь оно будет немного растекаться.
4. В рецепте Стеф указано, что выпекать нужно 10 минут, но этого может быть мало. Это зависит от размера печенья. А еще, вероятно, безглютеновая мука требует более длительного выпекания. Поэтому может понадобиться еще несколько минут
5. После выпекания оставить печенье на 3 минуты, чтобы оно немного остыло, а затем переложить на тарелку.
К этому печенью можно добавить орехи, полить карамелью или посыпать сахарной пудрой - в зависимости от вашего вкуса.
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