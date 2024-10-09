Для приготовления ванильного мороженого вам понадобится всего пять ингредиентов.

Известная кулинар Мэри Берри поделилась рецептом оригинального запеченного торта "Аляска" с мороженым. Об этом сообщает Express.

Издание отмечает, что "ретроклассический" десерт является "веселым отходом от более классических рецептов".

Для приготовления ванильного мороженого вам понадобится всего пять ингредиентов и машина для производства мороженого - или вы можете использовать один литр качественного ванильного мороженого, купленного в супермаркете.

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Если вы выбрали купленное в магазине мороженое, чтобы сэкономить деньги, время и усилия, вы можете сразу перейти к части рецепта безе. Выпекание занимает до двух часов.

Ингредиенты

Для ванильного мороженого

300 мл сливок двойной жирности;

300 мл молока;

Одна палочка ванили;

Три яичных желтка;

100 г сахара.

Для безе

Три яичных белка;

175 г сахара.

Для сборки

Две-три столовые ложки вишневого варенья;

Готовый корж бисквита диаметром 20 см и толщиной около 2,5 см.

Оборудование

Машина для производства мороженого.

Способ приготовления

Для ванильного мороженого

Налейте сливки и молоко в кастрюлю с толстым дном. Разрежьте палочку ванили вдоль и удалите семена, затем добавьте семена и стручок ванили в сковороду. Нагрейте смесь немного не доведя до кипения.

Снимите кастрюлю с огня и оставьте охлаждаться на час. Выньте стручок ванили и выбросьте.

В миске взбейте яичные желтки и сахар. Медленно введите примерно четверть сливочной смеси. Снова нагрейте оставшуюся сливочную смесь до кипения, затем медленно введите ее в яичную смесь.

Вылейте яичную смесь в чистую кастрюлю и варите на медленном огне, непрерывно помешивая, пока заварной крем не загустеет. Вылейте заварной крем в миску и отставьте охлаждаться, затем накройте крышкой и поставьте в холодильник на ночь.

Вылейте охлажденный заварной крем в машину для мороженого и взбейте согласно инструкциям производителя до густоты и однородности. Положите ложкой в контейнер для заморозки и заморозьте.

Для безе

Взбейте яичные белки в большой миске до устойчивых пиков. Добавьте сахар и еще раз взбейте.

Сборка торта

Смажьте джемом бисквит, затем разложите сверху шарики мороженого в форме пирамиды, оставив бортик 1,5 см. Разложите безе по всему мороженому, убедившись, что нет пробелов, и воспользуйтесь обратной стороной ложки, чтобы сделать завихрения. "Аляску" теперь можно заморозить, пока она не понадобится.

Чтобы приготовить запеченную "Аляску", разогрейте духовку до 200C и выпекайте от восьми до 10 минут или до золотисто-коричневого цвета.

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