Для єтого пирога потребуется всего 6 ингредиентов и 10 минут времени на подготовку.

Осенью, когда на улице холодает, часто хочется побаловать себя вкусной выпечкой, однако не всегда есть желание тратить на это много времени и кучу дорогих ингредиентов. Известный кулинар Мэри Берри поделилась с Independent рецептом быстрого яблочного пирога из 6 ингредиентов, на приготовление которого у вас уйдет всего 10 минут (и еще 35-40 минут на выпекание). При этом выглядит этот пирог, по словам кондитера, "впечатляюще", и вы сможете поразить гостей этим кулинарным шедевром.

Этот рецепт крайне прост, и его можно приготовить вместе с детьми, а затем насладиться им за чашкой чая.

Ингредиенты для яблочного пирога:

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200 г яблок (предпочтительно кислых)

Две спелые груши

Четыре столовые ложки лимонного крема

Упаковка (500-граммовая) слоеного теста

Одно яйцо

30 г сахара демерара

Способ приготовления:

Для начала разогрейте духовку до 220C, затем поставьте противень в духовку для разогрева. Очистите яблоки и груши от кожуры и сердцевины, а затем нарежьте крупными кусочками. Положите нарезанные кубиками груши и яблоки в миску, добавьте лимонный крем и перемешайте, пока фрукты не будут полностью покрыты. Раскатайте слоеное тесто в круг. Обрежьте круг до 33 см, затем переложите его на лист бумаги для выпечки. Выложите яблочно-грушевую смесь в центр теста. Слегка разровняйте смесь, но оставьте около 7-8 см по краю теста. Взбейте яйцо в небольшой миске и смажьте край теста взбитым яйцом, затем подверните край теста и прижмите его, чтобы получилась кайма. Смажьте пирог еще одним взбитым яйцом и посыпьте сахаром демерара вокруг фруктов и теста. Осторожно достаньте противень для выпечки из духовки, затем переложите бумагу для выпечки на горячий противень. Выпекайте яблочный пирог в духовке в течение 35-50 минут, пока он не станет хрустящим, золотистым и не будет выглядеть невероятно аппетитно.

Ранее УНИАН уже делился вкусными рецептами десертов от Мєри Берри. Например, вот рецепт влажного апельсинового торта, на приготовление которого уйдет менее 30 минут, или рецепт простого бананового хлеба из доступных ингредиентов.

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