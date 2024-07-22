Отмечается, чтобы стать миллионером, не обязательно родиться в богатой семье.

Любой человек может стать миллионером, если уделит этому достаточно времени. Чтобы разбогатеть, не нужно работать на Уолл-стрит, быть влиятельным человеком или родиться Кардашьян или звездным спортсменом

Издание Forbes пишет, чтобы стать миллионером, нужно во что-то инвестировать: это может быть фондовый рынок, недвижимость или собственный бизнес. Большинство людей, ставших миллионерами, сочетают несколько стратегий: инвестирование в акции, владение недвижимостью и построение карьеры.

Хотя высокий доход облегчает процесс становления миллионером, вы не сможете построить настоящее богатство, если будете постоянно жить от зарплаты до зарплаты.

Видео дня

Покупайте недвижимость для сдачи в аренду

Многие люди любят инвестировать в арендную недвижимость. Со временем многие люди построили мини-империи на основе своих портфелей недвижимости. Стратегия покупки арендной недвижимости поможет миллионером благодаря тому, что другие люди будут оплачивать ипотечные кредиты на недвижимость.

Купить дом

Владение домом может стать отличным способом стать миллионером. Допустим, вы покупаете дом за миллион долларов. Если вы будете вносить ежемесячные платежи в течение 30 лет, вы станете владельцем дома и миллионером.

В то время как покупка дома требует усилий, накопление собственного капитала не отнимает много времени от вашего напряженного графика. Чтобы воспользоваться этой стратегией и стать миллионером, вы должны претендовать на получение ипотечного кредита и внести первоначальный взнос.

Начать собственный бизнес

Большой процент миллионеров - владельцы бизнеса. Открытие собственного бизнеса также может стать отличным способом стать миллионером. Это может быть что угодно - от подработки до ведения собственной практики.

Зарабатывать опционы на акции на работе

Опционы на акции доступны не всем работникам, но для некоторых они стали фантастическим способом стать миллионерами и мультимиллионерами. Конечно, чтобы заработать опционы на акции пришлось много лет работать, и еще больше лет работать, чтобы эти опционы получили право на существование и выросли в цене. Часто им приходилось ждать какого-то другого события, связанного с ликвидностью, чтобы эти опционы приобрели ценность.

Ранее УНИАН назвал 10 вещей, которых сознательно избегают богатые.

Вас также могут заинтересовать новости: