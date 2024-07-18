В частности, богатые люди понимают, что откладывание важных задач и решений может серьезно повлиять на их финансовое состояние.

Богатство – это не просто о зарабатывании денег, это о принятии разумных решений и избежании распространенных ловушек. Богатые люди овладели определенными привычками и стратегиями, которые отличают их от других.

Об этом пишет New Trader U. Ресурс назвал десять вещей, которых обычно избегают состоятельные люди, и раскрыл секреты их финансового успеха.

1. Они избегают безнадежных долгов

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Одной из основных привычек состоятельных людей является избегание безнадежных долгов. Но что такое безнадежные долги? Это любой долг, который не способствует вашему финансовому росту или не приносит дохода. Обычно это потребительские долги под высокие проценты, такие как остатки по кредитным картам и автокредиты. Богатые люди понимают, что такие виды долгов могут быстро уничтожить их состояние и препятствовать финансовому прогрессу.

Однако состоятельные люди не боятся "хорошего долга", который используется для приобретения активов или инвестирования в возможности, которые могут приносить доход или приумножать капитал. Это может быть ипотека на инвестиционную недвижимость или кредит на расширение бизнеса.

Чтобы избежать безнадежных долгов, сосредоточьтесь на том, чтобы жить по средствам и как можно быстрее выплачивать долги с высокими процентами. Если вам приходится пользоваться кредитными картами, оплачивайте остаток ежемесячно в полном объеме. Для крупных покупок экономьте, а не полагайтесь на кредитку.

Избегая безнадежных долгов, вы освободите большую часть своего дохода для сбережений и инвестиций, прокладывая путь к долгосрочному накоплению богатства.

2. Они не живут на широкую ногу

Вопреки распространенному мнению, многие состоятельные люди живут гораздо скромнее своих возможностей. Они понимают, что настоящее богатство – это не кричащая демонстрация статуса, а финансовая безопасность и свобода. Это не значит, что они отказывают себе в чем-то, а скорее, что они делают сознательный выбор, куда тратить свои деньги.

Ключевым аспектом бережливости является определение приоритетов между сбережениями и инвестициями. Многие состоятельные люди откладывают не менее 20% своего чистого дохода, а часто – гораздо больше. Они достигают этого благодаря тщательному планированию бюджета, сокращению ненужных расходов и сосредоточению на ценности, а не на роскоши.

Чтобы перенять этот образ мышления, начните с отслеживания своих расходов и определения сфер, где вы можете их сократить без значительного влияния на качество жизни. Ищите способы уменьшить значительные расходы, такие как жилье и транспорт. Подумайте о том, чтобы покупать качественные подержанные вещи вместо новых.

3. Они не прокрастинируют

Прокрастинация – враг богатства. Богатые люди понимают, что откладывание важных задач и решений может серьезно повлиять на их финансовое состояние. Они знают, что время – это деньги, и используют его с умом.

Чтобы преодолеть прокрастинацию, разбивайте большие задачи на меньшие, управляемые шаги. Используйте такие инструменты, как календари и списки дел, чтобы оставаться организованным. Определите приоритетность самых важных задач и беритесь за них, когда у вас больше всего энергии. Помните, что небольшие, последовательные действия со временем приводят к значительным результатам в создании богатства.

4. Они никогда не прекращают учиться финансовой грамотности

Состоятельные люди никогда не прекращают учиться, когда речь идет о деньгах. Они понимают, что финансовая грамотность имеет решающее значение для создания и сохранения богатства. Непрерывное образование помогает им принимать обоснованные инвестиционные решения, налоговые стратегии и решения по сохранению богатства.

Финансовое образование может иметь разные формы. Это может быть чтение книг о личных финансах и инвестировании, посещение семинаров или тренингов или обращение за советом к финансовым специалистам. Главное, чтобы это была не одноразовая акция.

Чтобы улучшить свое финансовое образование, определите сферы, которые нуждаются в совершенствовании. Это бюджетирование, инвестирование, налоговое планирование или что-то другое? Еженедельно выделяйте время для финансового обучения. Следите за авторитетными финансовыми блогами, подкастами или каналами на YouTube. Подумайте о прохождении онлайн-курсов на конкретные экономические темы. Помните, что знания – это сила в управлении деньгами и приумножении вашего богатства.

5. Они избегают стагнации

Состоятельные люди избегают стагнации любой ценой. Они понимают, что для создания и сохранения богатства они должны постоянно расти и адаптироваться. Это касается их карьеры, бизнеса и личного развития.

Успешные люди постоянно выходят за пределы своих возможностей. Достигнув цели, они ставят еще более высокую. Они не боятся выходить из зоны комфорта, чтобы воспользоваться новыми возможностями или научиться новым навыкам.

Чтобы перенять этот образ мышления, регулярно оценивайте свои цели и прогресс. Достаточно ли вы бросаете себе вызовов? Ищите возможности расширить свои навыки или знания в вашей сфере.

Подумайте о создании дополнительного бизнеса или изучении новых инвестиционных возможностей. Воспринимайте изменения и рассматривайте вызовы как возможности для роста. Помните, что стоять на месте в современном быстро меняющемся мире равнозначно движению назад.

6. Они не игнорируют силу нетворкинга

Состоятельные люди используют нетворкинг как важнейшую стратегию. Они понимают, что то, кого вы знаете, может быть столь же важным, как и то, что вы знаете. Мощная сеть может предоставить ценные возможности, идеи и поддержку, которые могут существенно повлиять на ваш путь к богатству.

Эффективный нетворкинг – это не коллекционирование визиток или связей в LinkedIn. Это о построении настоящих отношений и предоставлении им ценности. Состоятельные люди часто участвуют в регулярных нетворкинговых мероприятиях и занимаются волонтерством, что позволяет им налаживать связи с единомышленниками и потенциальными наставниками.

Определите события или группы, соответствующие вашим интересам или отрасли, чтобы построить свою сеть. Посещайте конференции, присоединяйтесь к профессиональным ассоциациям или участвуйте в онлайн-форумах. Во время нетворкинга сосредоточьтесь на том, как вы можете помочь другим, а не на том, что вы можете получить.

Следите за новыми контактами и развивайте эти отношения со временем. Помните, что сильная сеть контактов – это ценный актив, который может приносить дивиденды на протяжении всей вашей карьеры.

7. Они создают диверсифицированные инвестиционные портфели

Хотя состоятельные люди могут начинать с целенаправленных инвестиций, со временем они создают диверсифицированные портфели, чтобы распределить риски и максимизировать прибыль. Диверсификация является важной стратегией для долгосрочного сохранения и приумножения богатства.

Диверсифицированный портфель может включать акции, облигации, недвижимость и альтернативные инвестиции, такие как прямые инвестиции или хедж-фонды. Комбинация зависит от индивидуальных целей, толерантности к риску и рыночных условий. Идея заключается в том, чтобы не класть все яйца в одну корзину, поэтому если одна инвестиция работает плохо, другие могут это компенсировать.

Чтобы диверсифицировать свои инвестиции, изучите различные классы активов и их соотношение рисков и доходности. Начните с сочетания недорогих индексных фондов, охватывающих различные секторы и географические регионы.

По мере роста вашего состояния рассмотрите возможность добавления инвестиций в недвижимость или другие альтернативные активы. Помните, что диверсификация не гарантирует прибыли и не защищает от убытков, но она может помочь управлять рисками в долгосрочной перспективе.

8. Они минимизируют налоговые обязательства

Состоятельные люди активно минимизируют свои налоговые обязательства законными способами. Они понимают, что дело не только в том, сколько денег вы зарабатываете, но и в том, сколько оставляете после уплаты налогов.

Инновационные налоговые стратегии могут включать максимизацию взносов на пенсионные счета с льготным налогообложением, выбор времени продажи инвестиций для минимизации налогов на прирост капитала или структурирование бизнеса налогово эффективным способом.

Состоятельные люди часто сотрудничают с налоговыми специалистами, чтобы гарантировать, что они воспользуются всеми доступными вычетами.

Ведите подробный учет всех потенциальных вычетов. Посоветуйтесь с налоговым специалистом, чтобы разработать комплексную налоговую стратегию. Помните, что целью является уплата всех необходимых налогов, не тратя больше, чем нужно.

9. Они не тратят время на пассивные развлечения

Хотя каждому нужно свободное время, состоятельные люди внимательно относятся к тому, как они проводят свое нерабочее время. Они часто ограничивают время, потраченное на пассивные развлечения, такие как просмотр телевизора или видеоигры, вместо этого сосредотачиваются на деятельности, которая способствует их личному и финансовому росту.

Это не значит, что богатые никогда не отдыхают и не развлекаются. Наоборот, они привередливы в выборе развлечений и часто сочетают досуг с обучением или нетворкингом. Они могут читать книги, посещать культурные мероприятия, заниматься интересными хобби или развивать ценные навыки.

Чтобы перенять этот образ мышления, проанализируйте, как вы проводите свое свободное время. Есть ли способы сделать ваш досуг более продуктивным? Подумайте о том, чтобы ограничить пассивное времяпрепровождение перед экраном и заменить его на чтение, изучение новых навыков или физические упражнения.

Помните, что то, как вы проводите свое время, часто отражается на вашем благополучии в долгосрочной перспективе.

10. Они тщательно формируют свое окружение

Компания, которую вы поддерживаете, может существенно повлиять на ваше благосостояние и успех. Состоятельные люди часто избирательно относятся к своему кругу общения, избегая токсичных отношений и окружая себя другими успешными, позитивными людьми.

Позитивные отношения могут обеспечить мотивацию, поддержку и возможности. Они могут побуждать вас к развитию и знакомить с новыми идеями и перспективами. И наоборот, негативное влияние может истощить вашу энергию, обескуражить ваши амбиции и привести к неправильным решениям.

Чтобы развивать позитивные отношения, начните с оценки вашего нынешнего круга общения. Поддерживают ли люди, которые вас окружают, ваши цели? Вдохновляют ли и мотивируют ли они вас? Постепенно дистанцируйтесь от негативных влияний и ищите людей, которые имеют такие же ценности и амбиции, что и вы.

Присоединяйтесь к группам или клубам, связанным с вашими интересами или карьерными целями. Помните, что ваше окружение – это ваш капитал, поэтому формируйте его с умом.

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