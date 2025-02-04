Ина Гартен известна на весь мир и именно по ее рецепту можно приготовить вкуснейший картофель.

Приготовление жареного картофеля — всегда имеет в себе множество нюансов. Тем более, что у каждого человека есть свои предпочтения в еде. Но каким должно быть это идеальное блюдо? Для многих все решает именно текстура: внутри картофель должен быть мягким и нежным, тогда как снаружи мы должны наблюдать хрустящую и золотистую корочку.

К счастью, так можно приготовить, благодаря гениальному приему, заимствованному у англичан и популяризированному легендарной писательницей кулинарных книг Иной Гартен, пишет Simply Recipes. Этот метод требует немного больше усилий и придется использовать дополнительную кастрюлю, но поверьте – оно того стоит!

Для этого рецепта потребуется около 1,5 кг картофеля. При этом Гартен рекомендует брать сорт Yukon Gold или любой другой аналогичный сорт с кремовой текстурой. После чего картофель необходимо нарезать на куски и положить в большую кастрюлю.

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Потом залить картофель подсоленной водой, чтобы она покрывала его примерно на 2,5 см. Довести до кипения и варить на медленном огне 10 минут. На этом этапе картофель еще не готов, но его поверхность станет мягче. Затем необходимо слить воду, после чего начинается "волшебство".

Необходимо накрыть кастрюлю плотной крышкой и энергично встряхнуть ее несколько секунд, придерживая полотенцем или прихватками. После этого кусочки картофеля становятся шероховатыми и слегка разломанными. Именно эта "взбитая" поверхность позволит картофелю идеально румяниться в духовке, образуя хрустящую корочку.

Остается только выложить картофель на противень, добавить оливковое масло и щедрое количество соли. Запекать его нужно при 220°C в течение 45 минут, периодически переворачивая, чтобы картофель равномерно зарумянился.

Еще одним секретом Ины Гартен является использования панчетты, что делает картофель еще вкуснее. Выложите нарезанную панчетту на противень и запекайте 5 минут перед тем, как добавить картофель. Она придаст приятную соленость и насыщенный вкус. Если панчетты нет, подойдет и толстый бекон – эффект будет тот же.

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