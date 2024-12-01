Водителям следует придерживаться нескольких простых советов, чтобы сэкономить на топливе.

В холодные зимние месяцы у водителей возникает больше трудностей, среди которых увеличение расхода топлива авто. Тем не менее существует несколько способов снизить его.

Автомобильный эксперт на сайте сравнения техосмотров BookMyGarage Дрю Хикман рассказал, как снизить расход топлива автомобиля зимой, пишет Express.

По его словам, в первую очередь водителям нужно поддерживать свое авто в как можно лучшем состоянии.

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"Регулярное обслуживание двигателя, шин и фильтров имеет ключевое значение для поддержания экономии топлива зимой", - объяснил эксперт.

Хикман добавил, что двигатель, который находится в отличном состоянии, сжигает меньше топлива, а шины с оптимальным протектором обеспечивают лучшее сцепление с дорогой, что также положительно влияет на экономию топлива.

Водителям следует регулярно проверять уровень жидкостей авто, глубину протектора шин и их давление каждые две недели, а также перед каждой длительной поездкой, подчеркнул эксперт.

Кроме того, Хикман советует придерживаться графика интервалов технического обслуживания, который указывает каждый автопроизводитель. Он отметил, что это может помочь снизить расход топлива и выявить мелкие неисправности до того, как они перерастут в более серьезные проблемы.

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