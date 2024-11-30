По словам специалистов, на покупку подержанного авто в тот или иной период влияет несколько факторов.

Если вы планируете купить подержанное авто, то для этого нужно как следует подготовиться. В частности эксперты уверяют, что в течение года есть те периоды, когда покупать подержанное авто не стоит, пишет GoBankingRates.

Однако прежде чем понять лучшие и худшие времена года для покупки подержанного авто, нужно выяснить, есть ли на рынке та или иная предполагаемая сезонность.

Старший редактор отдела автомобильных советов Bumper Ян Ленг отметил, что единственной предсказуемой сезонностью на рынке подержанных автомобилей является выход новых моделей. В частности модели следующего года в основном появляются на рынке в конце лета или в начале осени. К примеру, Ленг подчеркнул, что покупатели смогли увидеть модели 2024 года в продаже уже в сентябре 2023 года.

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Отмечается, что выпуск новых моделей автомобилей влияет на рынок подержанных из-за нескольких факторов. По словам Ленга, дилеры будут снижать цены на автомобили текущего года, чтобы освободить место для новых моделей. Такая новость является хорошей для покупателей, которые интересуются новыми автомобилями, однако это уменьшает спрос на подержанные автомобили и давит на продавцов, заставляя их снижать цены, чтобы распродать товарные запасы.

Еще одним фактором, который влияет на рынок, является увеличение запасов.

"Скидки на автомобили текущего года приводят к большему количеству обменов, что увеличивает запасы. Большее предложение при меньшем спросе - это рецепт для снижения цен", - объяснил эксперт.

Поэтому, по словам специалистов, лучшим временем для покупки подержанного авто являются последние четыре месяца года.

Также главный редактор журнала Autolist Дэвид Андеркоффлер советует покупателям планировать покупку подержанного автомобиля в течение этих последних месяцев, ведь модели следующего года начнут поступать в дилерские центры в конце лета или в начале осени.

В то же время директор по работе с клиентами ACV Джо Нейман добавил, что покупка подержанных авто в конце года дает потребителям возможность покупать их по более низким ценам.

"Это не только экономит деньги потребителей, но и помогает дилерам быстрее продать товарные запасы, что может быть особенно полезным для дилеров в регионах, где зимние месяцы означают более холодную погоду и медленный пешеходный трафик к их бизнесу", - отмечается в материале.

В свою очередь худшее время для покупки подержанного автомобиля - это период с мая по август. Ян Ленг считает, что именно эти месяцы являются одними из худших для тех покупателей, которые ищут выгодные предложения.

"Вполне вероятно, что потребители будут ждать следующий модельный год, который выйдет в конце лета или в начале осени. Более низкий спрос на новые автомобили приводит к меньшему количеству сделок со сниженной стоимостью, что означает меньшее предложение и более высокие цены", - сказал эксперт.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее эксперты рассказали, какой пробег является слишком большим для подержанного автомобиля. По словам экспертов, водителям стоит воздержаться от покупки автомобиля с пробегом более 160 000 километров, ведь после этой отметки возрастает вероятность поломки транспортного средства.

Также было названо 5 японских автомобилей, которые лучше не покупать. Эксперты отметили, что у японских производителей, среди которых Honda и Toyota, были и неудачные модели.

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