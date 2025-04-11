Вам понадобится всего три ингредиента.

Жареные куриные крылышки – это очень популярное и вкусное блюдо, которым можно насладиться в кругу друзей. Существует много вариантов их приготовления, однако портал AllRecipes предлагает рецепт приготовления крылышек барбекю всего из трех ингредиентов, которые получаются просто "фантастическими".

Нюанс кроется в добавлении неожиданного "секретного" ингредиента – кленового сиропа, который придает блюду неповторимый вкус.

Ингредиенты:

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1 килограмм куриных крылышек

150 мл соуса барбекю

1 столовая ложка кленового сиропа

Как приготовить:

Разогрейте духовку до 220 градусов по Цельсию.

Положите крылышки в большую миску.

Смешайте соус барбекю и сироп вместе, затем полейте крылышки и перемешайте, чтобы покрыть. Выложите покрытые крылышки на противень.

Выпекайте в предварительно разогретой духовке, переворачивая каждые 15–20 минут, в течение 1 часа. В конце включите гриль духовки и жарьте крылышки до золотисто-коричневого цвета, около 5 минут с каждой стороны.

Подавайте горячими и наслаждайтесь.

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