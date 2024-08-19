Любителей этого продукта призывают прекратить покупать его, а делать собственноручно - необходимы лишь два ингредиента.

Участница кулинарного шоу "МастерШеф" Хоуп Бетчелор поделилась своим простым рецептом домашнего арахисового масла из двух ингредиентов. Об этом пишет Mirror.

По словам эксперта, для приготовления арахисового масла вам понадобится много арахиса и немного мелкой морской соли.

Как приготовить арахисовое масло дома

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Разогрейте духовку до 180℃. Выложите арахис на противень и обжарьте его до золотистой корочки примерно от 10 до 20 минут.

Взвесьте арахис и добавьте к нему от 0,8 до 1% соли. Это может отличаться в зависимости от того, насколько соленым вы любите арахисовое масло.

Поместите жареный арахис и соль в блендер, взбивая до получения однородной консистенции. Не поддавайтесь соблазну добавить в смесь дополнительное масло, поскольку орехи выделят масло во время смешивания.

После смешивания до нужной консистенции вы получите арахисовое масло.

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