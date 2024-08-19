Также он рассказал. с какой начинкой их лучше есть.

Аэрофритюрницы и аэрогрили стали частыми гостями на кухне. Когда первый восторг от покупки прошел, возникает закономерный вопрос - а что еще там можно приготовить? Известный шеф-повар Джейми Оливер поделился простым и быстрым рецептом булочек, которые готовятся не в духовке, а именно в указанной выше технике.

"Позвольте мне показать вам, как хорошо вы можете печь во фритюрнице, это замечательный маленький рецепт, который, я знаю, вам понравится. Эти пикантные булочки невероятно вкусные, хрустящие и золотистые, но также пушистые внутри, и их можно очень быстро слепить. Подавайте к супу, салату или как часть хлебосольного обеда. И как только вы попробовали это, почему бы не пойти в другом направлении или не попробовать сладкий вариант - возможности безграничны", - отмечает Джейми на своем веб-сайте рецептов.

Чтобы приготовить эти булочки понадобятся такие ингредиенты:

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мука - 200 г + дополнительно для присыпки;

разрыхлитель - 1,5 ч.л;

английская горчица в порошке - 1 ч.л.;

кайенский перец;

сливочное масло - 75 г;

чеддер - 120 г;

шнитт-лук - 20 г;

молоко - 70 мл;

оливковое масло;

сливочный сыр - 200 г;

лимон - 1 шт.

Начните с просеивания муки, разрыхлителя и горчицы в миску, затем добавьте щепотку кайенского перца и морской соли.

Нарежьте масло кубиками, а затем пальцами вотрите его в мучную смесь, пока у вас не получатся маленькие кусочки размером с кукурузные хлопья. Примерно 100 г сыра натрите на терке, мелко нарежьте и добавьте лук, а затем все хорошо перемешайте.

Сделайте углубление в центре теста, влейте молоко и смешайте все это в мягкое сухое тесто, добавив немного молока, если нужно.

Выверните тесто на поверхность, присыпанную мукой, и разрежьте на шесть булочек. Смажьте верхушки небольшим количеством молока, затем натрите сверху остатки сыра и посыпьте кайенским перцем.

Смажьте внутреннюю часть бокса аэрофритюрницы одной столовой ложкой оливкового масла, поместите булочки и готовьте 12 минут при 180C. Возможно, это придется делать партиями.

К булочкам приготовьте начинку - смешайте сливочный сыр с лимонной цедрой в небольшой миске, затем сбрызните одной столовой ложкой оливкового масла и приправьте черным перцем.

Что еще вкусного приготовить

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Кроме того, Оливер поделился своим новым рецептом - булочки с яблоками и корицей. Они получаются невероятно ароматными и воздушными.

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