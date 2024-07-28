Этот соус из лимона и орегано покорит ваш желудок.

Рыба на гриле - является одним из популярных летних блюд. Она легко готовится, очень вкусная и полезная для здоровья.

Food & Wine поделился полезными советами ее приготовления от автора кулинарных книг Марселлы Хазан. Ее рецепт рыбы-меч стал очень известным, однако этими лайфхаками можно воспользоваться для приготовления любой другой.

Как приготовить рыбу на гриле

Рецепт содержит лимонно-орегано-соус, который придает рыбе яркий травяной вкус. Стоит сделать отверстия, что ароматическая смесь смогла попасть и внутрь.

Видео дня

Для его приготовления надо взять:

лимонный сок,

соль и перец.

нарезанный свежий орегано,

оливковое масло первого отжима;

стейк любимой рыбы.

Для начала разожгите гриль. В это время смешайте лимонный сок с солью, чтобы она растворилась. Добавьте орегано, оливковое масло и щедро приправьте перцем.

Рыбу надо жарить на сильном огне, убедившись, что стейки держатся как можно ближе к самой горячей точке на гриле. Переверните один раз и продолжайте готовить до полной готовности рыбы, примерно 6-7 минут.

Переложите рыбу на тарелку и проколите вилкой каждый кусок в нескольких местах, чтобы образовались точки, через которые соус пропитается. Снова перемешайте соус, прежде чем полить им всю рыбу, и сразу подавайте.

Другие советы по грилю

Ранее УНИАН рассказывал, как готовить куриные крылышки барбекю в пряной панировке и остро-сладкой глазури.

Звездный повар из Британии Джейми Оливер предложил свой вариант немного сладкого шашлыка из куриного мяса, который подойдет как для приготовления на мангале.

Вас также могут заинтересовать новости: