Рыба на гриле - является одним из популярных летних блюд. Она легко готовится, очень вкусная и полезная для здоровья.
Food & Wine поделился полезными советами ее приготовления от автора кулинарных книг Марселлы Хазан. Ее рецепт рыбы-меч стал очень известным, однако этими лайфхаками можно воспользоваться для приготовления любой другой.
Как приготовить рыбу на гриле
Рецепт содержит лимонно-орегано-соус, который придает рыбе яркий травяной вкус. Стоит сделать отверстия, что ароматическая смесь смогла попасть и внутрь.
Для его приготовления надо взять:
- лимонный сок,
- соль и перец.
- нарезанный свежий орегано,
- оливковое масло первого отжима;
- стейк любимой рыбы.
Для начала разожгите гриль. В это время смешайте лимонный сок с солью, чтобы она растворилась. Добавьте орегано, оливковое масло и щедро приправьте перцем.
Рыбу надо жарить на сильном огне, убедившись, что стейки держатся как можно ближе к самой горячей точке на гриле. Переверните один раз и продолжайте готовить до полной готовности рыбы, примерно 6-7 минут.
Переложите рыбу на тарелку и проколите вилкой каждый кусок в нескольких местах, чтобы образовались точки, через которые соус пропитается. Снова перемешайте соус, прежде чем полить им всю рыбу, и сразу подавайте.
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