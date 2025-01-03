Этот рецепт рассчитан на восемь человек.

Банановый хлеб - это нежный и влажный десерт, который легко готовить. Дуэт матери и дочери Джесси и Ленни Вер создали свою кулинарную книгу, в которой предложили свой рецепт этого лакомства.

Как пишет Ехргеѕѕ, этот рецепт рассчитан на восемь человек. Для его приготовления понадобятся:

мука - 280 г;

сода - 1 ч.л;

сливочное масло - 110 г;

сахарная пудра - 220 г;

яйца - 2 шт;

молоко - 80 мл;

ванильный экстракт - 1 ч.л.;

черный шоколад - 100 г.

Форму выстелите пергаментом и смажьте маслом. Духовку разогрейте до 200C/180C с вентилятором/газ 6.

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Просейте сыпучие ингредиенты в миску. Отдельно взбейте масло и сахар до рыхлой бледной массы. Туда добавьте размятый в пюре банан. Объедините с мукой. По желанию, добавьте туда немного лимонного сока.

Далее возьмите плитку шоколада. Его надо измельчить скалкой или взять сразу шоколадку стружку. Добавьте это в тесто и перемешайте. Перелейте его в форму и выпекайте примерно 45-55 минут, пока десерт не поднимется и не станет золотисто-коричневым.

Кулинарная звезда Мэри Берри, которая написала десятки книг о приготовлении пищи, развеяла один из самых популярных мифов о выпечке. Эта ошибка на кухне может в конечном итоге привести к сырому внутри пирога. В частности, большинство людей проверяет выпечку зубочисткой или тонким ножом. Мэри считает, что есть гораздо лучшая альтернатива.

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