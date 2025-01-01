По словам повара, стоит "визуально осмотреть торт".

Кулинарная звезда Мэри Берри, которая написала десятки книг о приготовлении пищи, развеяла один из самых популярных мифов о выпечке.

Как пишет Taste of Home, эта ошибка на кухне может в конечном итоге привести к сырому внутри пирогу. В частности, большинство людей проверяет выпечку зубочисткой или тонким ножом. Мэри считает, что есть гораздо лучшая альтернатива.

"Если пирог не золотистого цвета, он не приготовлен", - подчеркнула она.

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По словам повара, стоит "визуально осмотреть торт", а также слегка надавить на него, чтобы проверить его упругость. Проверять зубочисткой стоит, когда выпечка выглядит готовой.

По словам эксперта, для выпекания десертов стоит всегда выбирать среднюю полку для хорошего равномерного приготовления. Если разместить его слишком высоко, то можно получить твердую или подгоревшую корочку. Также слишком высокий бисквит может упереться в верхнюю часть духовки.

"Для разных пирожных нужны разные формы в зависимости от ингредиентов и того, как быстро вы хотите, чтобы еда приготовилась", - сказала Мэри.

Поэтому, если в рецепте указана конкретная форма, то лучше именно ее и использовать.

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