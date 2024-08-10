Шеф-повар советует разбивать яйцо в миску медленно и осторожно.

Американский шеф-повар и ресторатор Майкл Саймон поделился несколькими простыми методами приготовления яичницы. По его словам, такие способы могут усовершенствовать приготовление этого блюда с помощью нескольких простых изменений в своей технике, пишет Express.

"Во-первых, у меня есть антипригарная сковородка. Я поставлю ее на средний огонь", - отметил он в видеоролике, который опубликован в TikTok.

Саймон посоветовал подождать, пока сковорода начнет "немного" нагреваться, прежде чем добавлять несоленое масло.

Видео дня

"Просто дайте ему мягко растаять".

После чего повар рассказал о простом способе, с помощью которого скорлупа не будет попадать на сковородку.

"Если вы уверенно разбиваете яйца, вы можете разбить яйцо прямо на сковороде. Если вы не умеете разбивать яйца, ничего страшного", - сказал он.

По его словам, яйцо стоит разбивать в миску медленно и осторожно, давая возможность удалить скорлупу перед тем, как начать процесс приготовления. Разбивая яйцо медленно, легче не повредить желток.

Саймон подчеркнул, несмотря на то, что существует много способов приготовления яиц, он покажет, как приготовить простую яичницу солнечной стороной вверх.

"Нам не нужно беспокоиться о переворачивании, если мы не хотим. Вы можете просто накрыть его крышкой, если хотите, чтобы желток приготовился немного больше", - рекомендует специалист.

Когда масло на сковороде слегка растаяло, это идеальное время, чтобы аккуратно бросить яйцо на сковороду, считает повар.

"Затем мы добавим немного соли и перца. Затем мы немного уменьшаем огонь и даем яйцу застыть снаружи, а желток продолжает готовиться", - добавляет Саймон.

Эксперт советует готовить яйцо таким способом от 30 до 45 секунд. После этого он рекомендует смазать яйцо сливочным маслом, оставшимся на сковороде, чтобы верхняя часть яйца и желток пропеклись, или же можно накрыть его крышкой на 20-30 секунд, если вы хотите, чтобы яйцо пропеклось тщательно.

"Вот так, идеальная яичница", - подытожил повар.

Другие вкусные рецепты

Ранее британский шеф-повар Джейми Оливер поделился рецептом хрустящей курицы с чесноком, которая готовится 15 минут.

"Чрезвычайно простой в приготовлении, это отличный быстрый способ для действительно вкусной, хрустящей измельченной курицы, и я добавил чеснок для дополнительного вкуса. Отбивание курицы, как перед добавлением крошек, так и для того, чтобы помочь им прилипнуть, делает мясо мягким и делает его еще более быстрым для приготовления", - рассказал он.

Также фуд-журналист Мэри Берри рассказала о простом рецепте десерта из 5 ингредиентов. По этому рецепту получается 24 квадрата, которые можно приготовить на два дня вперед, что идеально подходит для любых мероприятий в выходные и семейных встреч.

Вас также могут заинтересовать новости: