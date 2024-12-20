Поскольку тарифы на электроэнергию увеличились, эксперт по электрооборудованию назвал самые "прожорливые" приборы

Многие интересуются способами уменьшения счетов за коммунальные услуги. Среди бытовых приборов есть "обжоры", которые увеличивают счета даже в режиме ожидания или во время частого использования.

Издание Express выяснило у Криса Мадикяна, эксперта по электротехнике из компании The Local Electrician, пять "главных нарушителей", которые, вероятно, вызывают "наиболее значительные скачки в счетах за электроэнергию". Он также поделился советами по экономии электроэнергии.

Стирально-сушильная машина

"На долю этих приборов приходится около 12% счета за электроэнергию, что делает их одними из самых энергоемких в семье. Высокий расход воды и электричества, необходимого для ее нагрева, в сочетании с длительными циклами работы делают эти приборы дорогими в эксплуатации", - объяснил эксперт.

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Чтобы значительно сократить потребление энергии, он советует стирать в холодной воде, загружать полный барабан, использовать сушилки с подогревом или сушить вещи на улице.

Сушильная машина

Незаменимые в холодные месяцы сушильные машины вносят около 11% в типичный счет за электроэнергию из-за мощности, необходимой для сушки одежды. Попробуйте использовать проветриватели или осушители воздуха с подогревом.

Морозильная камера

"Морозильная камера работает постоянно и потребляет значительное количество энергии для поддержания стабильной температуры, что составляет 8% от энергозатрат среднего домохозяйства", - отметил Мадикян.

Необходимо регулярно размораживать морозильник, следить за целостностью дверных уплотнителей и поддерживать оптимальную температуру -18C для максимальной эффективности.

Холодильник с морозильником

Один из основных приборов, из-за которого резко возрастают счета за электроэнергию, - это холодильник с морозильной камерой, поскольку постоянно включактся морозилка. Для эффективной работы холодильника важно поддерживать температуру 4C и избегать частого открывания дверей.

Стиральная машина

Стиральные машины, необходимые в любом доме, потребляют значительное количество энергии, особенно при стирке в горячей воде, и составляют около 7% расходов на электроэнергию в доме.

Чтобы сэкономить деньги, стирайте при более низких температурах, используйте полную загрузку и избегайте предварительной стирки.

Ранее УНИАН писал, что энергетики назвали самые энергозатратные приборы.

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