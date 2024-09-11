Женщине нужно дать понять, что она находится в центре вашего внимания.

На первом свидании много чего может пойти не так, поэтому не стоит забывать о действиях, которые дадут женщине понять, что она в центре вашего внимания. Портал Yourtango расказывает о шести неочевидных нюансах в поведении, которые мгновенно повышают привлекательность партнера в глазах женщины и могут заставить ее буквально потерять голову.

1. Предложить забрать ее

Это показывает, что вы беспокоитесь о ее безопасности, и это заставит ее почувствовать себя особенной. Если ей некомфортно от этого предложения, она может отказаться, но все равно оценит вашу заботу.

2. Открывать и придерживать двери для ее

Мы живем в эпоху, когда большинство женщин независимы, но это все еще приятный и милый жест, когда вы открываете и придерживаете двери для женщины. Это показывает, что вы ни на минуту не теряете ее из фокуса внимания, и беспокоитесь о ней.

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3. Активно слушать, когда она говорит

Зачастую люди могут сосредоточиться только на нескольких минутах истории, прежде чем их мысли начнут отвлекаться. Вот почему так важно, когда вы активно слушаете и проявляете интерес к тому, что говорится. Слушайте свою собеседницу, не перебивая, задавайте вопросы, которые имеют отношение к теме, и уделяйте ей все свое внимание.

4. Отправка сообщений или звонок после первого свидания

Будьте тем, кто не боится писать сообщения после свидания. Это может быть простое сообщение с вопросом, добралась ли она домой благополучно, или сообщение о том, что вы хорошо провели время на свидании.

Вы ведь не хотите, чтобы она чувствовала, что вы забыли о ней сразу же после свидания, верно? Если вам было весело и вы хотите второе свидание, вы должны ей сказать. Женщины часто беспокоятся, что их не пригласят на второе свидание, поэтому эта динамика хорошо работает.

5. Делать честные комплименты

Уместный комплимент даст ей понять, что она отлично выглядит и ее усилия не были напрасны. Это также придаст ей уверенности в себе и заставит ее чувствовать себя комфортно на вашем свидании. Сделайте комплимент ее внешности, но не будьте слишком откровенны и не бросайте скабрезных намёков. Сделайте комплимент также её личности и интеллекту.

6. Предложить заплатить на первом свидании

Как правило, когда вы приглашаете кого-то на свидание, вы выражаете свою обязанность заплатить. Женщина может предложить заплатить или скинуться, чтобы проявить вежливость, но вы же хотите показать ей, что она важна, и чтобы она расслабилась и наслаждалась своим временем. В то же время некоторые женщины могут настаивать на том, чтобы оплатить счёт или разделить его, так что уважайте её мнение.

Ранее психологи рассказали, по каким нюансам в поведении мужчины можно определить, что он проблемный и отношения с ним не принесут ничего хорошего.

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