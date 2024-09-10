Отношения с таким мужчиной вряд ли будут спокойными и комфортными.

В отношениях очень важно амечать красные флаги - тонкие поведенческие признаки, которые сигнализируют о том, что человек, с которым вы встречаетесь, вас не ценит и может принести вам проблемы в дальнейшем. При этом важно не только вовремя заметить такие признаки, но и отнестись к ним достаточно серьезно, чтобы прекратить отношения с неподходящим человеком. Издание HackSpirit рассказывает о восьми тревожных звоночках, которые показывают, что мужчина будет проблемным партнером и вам лучше быть начеку.

1) Он с самого начала игнорирует ваши границы

Границы являются чрезвычайно важной частью любых отношений, особенно когда речь идет о романтике. Поэтому парни, которые задают вам навязчивые вопросы, хотят, чтобы все было по их желанию, и ожидают, что вы согласитесь со всем, что они задумали, - это ходячие красные флаги, держитесь от них подальше.

2) Он — "бомбардировщик" любовью

Это на самом деле очень мощная стратегия манипуляции. К сожалению, за ней часто следует медленный отказ от привязанности или радиомолчание, что может очень плохо сказаться на вашем психическом здоровье.

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Основные признаки: он планирует ваше совместное будущее слишком рано, он копирует вас, пытаясь принять те же ценности и интересы, пытаясь понравиться вам больше; он делает вам комплименты, которые на самом деле не являются уникальными для вас; он, кажется, хочет проводить с вами все свое свободное время или писать вам сообщения каждые пять минут.

3) Он легко ревнует

Еще один важный признак, на который следует обратить внимание, — чрезмерная ревность, которая часто идет рука об руку с собственничеством и контролирующим поведением.

Такая чрезмерная ревность сигнализирует об отсутствии доверия. Более того, она часто коренится в низкой самооценке, что может вызвать множество других проблем в отношениях в дальнейшем.

4) Его поведение очень непоследовательно

Когда мужчина держит вас в напряжении, вы можете чувствовать себя возбужденной и заинтригованной, что добавляет немного острых ощущений в разговор. Однако глубокие отношения процветают на стабильности, а не на непоследовательности.

Когда вы знаете, чего ожидать от своего партнера, вы чувствуете себя достаточно безопасно, чтобы расслабиться и быть самим собой, что, в свою очередь, способствует глубокому чувству эмоциональной близости.

5) Он не задает вам никаких вопросов о вас

Когда мужчина никогда не задает вам никаких личных вопросов, это кристально чистый признак того, что он настолько глубоко погружен в себя, что у него не осталось места для искреннего интереса к вам. Более того, весьма вероятно, что вы ему нравитесь только потому, что задаете ему вопросы и слушаете его болтовню, что заставляет его чувствовать себя услышанным и увиденным.

6) Он любит менсплейнинг

Менсплейнинг – это объяснение собеседнику очевидных вещей, как будто он глупый; используется, в частности, когда мужчина объясняет женщине что-то, что она и так понимает.

Хотя мужчина может просто казаться увлеченным предметом обсуждения, такое поведение демонстрирует вопиющее отсутствие социальной осведомленности, смирения и уважения к другой стороне. В крайних случаях это может даже демонстрировать высокомерие или презрение.

7) Он все время жалуется

Менталитет жертвы — одно из худших качеств в партнере. Тому, кто всегда считает себя жертвой несправедливого мира, будет невероятно трудно брать на себя ответственность за свои действия, извиняться, заставлять себя выходить из зоны комфорта и брать на себя инициативу, когда это необходимо. Это немного похоже на то, как если бы у вас появился еще один ребенок.

8) Он не знает, как вас успокоить

Романтические отношения — это то, где мы больше всего открываемся уязвимости, и поэтому вполне логично, что иногда нам нужно немного комфорта, чтобы чувствовать себя лучше и знать, где мы находимся с нашими партнерами. Мужчина, который не знает, как вас успокоить, вероятно, заставит вас чувствовать себя еще хуже.

Ранее психологи рассказали, по каким признакам можно определить, что вы нравитесь женщине, но она стесняется проявлять чувства.

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