Признаком симпатии может быть копирование языка тела, узнали журналисты.

Можно распознать женщину, склонную к манипуляциям и ту, которой вы нравитесь, однако она стесняется проявлять свои чувства к вам.

Сильную симпатию женщины к вам можно распознать по 7 признакам, и один из них таков - она находит причины, чтобы быть рядом с вами, например, может заниматься тем же, чем и вы, ходить на такие же мероприятия или просто находится в вашем районе, сообщает HackSpirit.

Еще один признак симпатии - она смеется над вашими шутками, даже если они не особенно удачные. Такое поведение женщины является показателем того, что ваше общество ей нравится, и она хочет, чтобы вы себя хорошо чувствовали.

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Как понять, что вы нравитесь женщине - другие признаки:

Она копирует ваш язык тела и ваши действия - например, может трогать свое лицо после того, как это сделали вы, скрещивать ноги, если и вам присуще такое движение;

Начинает разговоры;

Рядом с вами она нервничает - может часто ерзать, запинаться, играть с волосами;

Делает вам комплименты.

Кроме того, по мнению экспертов, признаком того, что вы нравитесь женщине, является ее интерес к вашей жизни - если он существует не только в вашем воображении, то она хочет выстроить с вами глубокую связь.

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