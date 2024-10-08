За два года эта жительница Норвегии смогла похудеть на десятки килограммов, практически не меняя своего рациона.

Мария Киркеланд смогла похудеть на 159 фунтов (около 70 кг - УНИАН) за два года. Изначально она не меняла свой рацион, а только начала считать калории. Как пишет Business Insider, изменив размер порции, она начала стабильно худеть. Со временем девушка также изменила и продукты, которыми теперь питается.

Киркеланд рассказала, что изменила качество своего рациона, а также его количество, потребляя больше белка, чтобы чувствовать себя сытой и поддерживать мышцы, которые она нарастила после начала силовых тренировок.

Девушка отмечает, что никогда не ограничивала себя в еде и даже не исключила ни единого любимого блюда их своего рациона. А на Рождество или во время отпуска вообще забывала о подсчете каллой. Благодаря такому подходу она никогда не чувствовала себя обделенной и могла придерживаться здоровых привычек в долгосрочной перспективе.

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Киркеланд поделилась тем, как ее диета изменилась за эти два года.

Ранее на завтрак она съедала хлеб с салями и сыром, а сейчас - два куска цельнозернового хлеба с творогом и джемом с низким содержанием сахара.

В обеденное время Мария часто покупала в рабочей столовой салаты, которые были слишком жирными. Теперь она, как правило, готовит дома и берет с собой обеды, например, куриный салат или омлет.

Девушка также отказалась от замороженного картофеля фри на ужин и заменила его на обычный картофель.

А еще она уменьшила размеры порций, которые раньше были "совершенно неконтролируемыми".

До похудения овощи редко появлялись на тарелках Киркеланд, а вот сейчас она ест их много, часто вместе с постным мясом или рыбой.

Девушка также рассказала, что до сих пор не отказывает себе в сладком, просто покупает маленькие порции. И если раньше она могла "перекусить" целой плиткой шоколада, то теперь это небольшой батончик.

"Я чувствовала, что не могу иметь никаких чипсов или шоколада в доме, потому что я всегда просто объедалась ими между приемами пищи или ела до такой степени, что заменяла ими приемы пищи. Я съедала целый пакет чипсов за один прием пищи, особенно по выходным, когда у меня не было работы", - поделилась Мария.

Теперь же Киркеланд подход "бери то, что хочешь, но добавляй то, что нужно". Поэтому она может съесть небольшую порцию чипсов, но вместе с другими продуктами, чтобы сделать еду более сбалансированной и сытной.

Девушка скинула более 70 килограммов - история успеха

37-летняя жительница Норвегии Мария Крикеланд похудела более чем на 70 килограммов за два года.

О своем способе похудения она рассказала журналистам. В частности, девушка разузнала больше о калориях, начала есть больше белка и заниматься силовыми тренировками.

Девушка утверждает, что за два года похудения она ни разу не испытывала голода, используя свою систему.

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