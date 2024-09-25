Сообщается, что было проведено всего несколько небольших исследований на людях, и результаты неубедительны.

Зеленый чай веками считался диетическим лайфхаком: в Древнем Китае 2000 лет назад люди рекламировали этот напиток как средство для похудения. В наше время этот напиток стал основным продуктом диетических книг и планов питания, пишет The New York Times.

Отмечается, что зеленый чай становится популярным в TikTok.

"Вирусные видеоролики утверждают, что напиток помогает сбрасывать килограммы, и даже называют его "природным Ozempic". В некоторых сообщениях предлагается выпивать до пяти чашек в день", - пишет издание.

Как отметил врач-специалист по лечению ожирения в Университете Джонса Хопкинса Джотсна Гош, хоть и есть некоторые исследования зеленого чая и веса, доказательства того, может ли кружка или несколько сжечь лишние килограммы, неясны.

Во многих видеороликах TikTok утверждается, что зеленый чай усиливает выработку GLP-1, гормона кишечника, который побуждает поджелудочную железу вырабатывать инсулин после еды. Этот инсулин, в свою очередь, снижает уровень сахара в крови. GLP-1 также замедляет скорость, с которой еда покидает желудок, и влияет на области мозга, которые регулируют чувство голода. Указывается, что Ozempic и подобные ему препараты вырабатывают соединение, которое имитирует GLP-1, заставляя людей быстрее чувствовать сытость. Многие перестают испытывать сильную тягу к еде.

"Некоторые исследователи предположили, что зеленый чай может стимулировать GLP-1. Исследования показали, что экстракт зеленого чая может снижать уровень сахара в крови у мышей с диабетом. Но было проведено всего несколько небольших исследований на людях, и результаты неубедительны. Одно из немногих клинических испытаний на эту тему, в котором приняли участие 92 человека с диабетом 2 типа, показало, что не было заметной разницы в выработке GLP-1 между людьми, которые принимали экстракт зеленого чая, и теми, кто принимал таблетку плацебо", - пишет The New York Times.

По словам экспертов, любое влияние зеленого чая на GLP-1, скорее всего, будет незначительным.

Отмечается, что во многих заявлениях о зеленом чае и потере веса упоминаются два компонента напитка: кофеин и антиоксиданты.

По словам доктора Гош, кофеин, в теории, может немного ускорить чей-то метаболизм. Но маловероятно, что этот эффект приведет к существенной потере веса,

Что касается антиоксидантов, то зеленый чай содержит соединения, называемые полифенолами, которые могут помочь защитить клетки от повреждений и уменьшить воспаление. Исследования на животных и на человеческих клетках показали, что эти соединения могут улучшить метаболизм и уменьшить всасывание жира из кишечника. Но испытания на людях дали неоднозначные результаты.

Напомним, ранее УНИАН писал, как правильно заваривать зеленый чай, чтобы не испортить его вкус.

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