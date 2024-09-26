Только мотивации на пути к желанным формам будет недостаточно, говорит Мария Киркеланд.

37-летняя жительница Норвегии Мария Крикеланд похудела на 159 фунтов (72 килограмма). Она перепробовала много способов, в частности, недоедала. Но это приводило к перееданию и – как следствие – повторному набору веса.

Однако ей удалось вырваться из этого круга и похудеть здоровым способом. Мария узнала больше о калориях, начала есть больше белка и заниматься силовыми тренировками. Но Киркеланд рассказала Business Insider, что на протяжении своего пути к желанным формам она поняла, что не всегда будет чувствовать мотивацию придерживаться своего нового здорового образа жизни.

Зная, что мотивации будет недостаточно, она стремилась к последовательности, а не совершенству, и просто продолжала идти вперед. Ее путь отражает то, как меняется отношение к похудению, когда люди перестают обвинять себя за то, что не могут придерживаться нереальных и нездоровых диет или не принимают популярных препаратов для потери веса.

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Мотивация переоценена

Киркеланд говорит, что за два года похудения она ни разу не испытывала голода. Но ее мотивация все равно колебалась.

"Мотивация переоценена. Вы не будете мотивированы каждый день. Это невозможно", – сказала она.

Надеясь на долгосрочное изменение образа жизни, Киркеланд поняла, что лучше стремиться к последовательности.

Персональный тренер и коуч по потере веса Джордан Сайатт ранее рассказывал BI, что ошибочно ожидать, когда появится мотивация, чтобы начать тренироваться или питаться здоровой пищей. По его словам, люди должны подтолкнуть себя к началу, и как только они сделают это и начнут видеть результаты, они, вероятно, почувствуют мотивацию продолжать.

Чем больше вы заставляете себя продолжать, даже когда не чувствуете мотивации, тем больше вероятность того, что посещение спортзала станет такой же привычкой, как и чистка зубов, объяснил Сайатт.

Наслаждайтесь процессом

Для Киркеланд не спешить на пути к похудению и получать удовольствие от процесса также было важно. Это помогло ей не останавливаться на достигнутом, когда она не чувствовала мотивации.

"Если вы несчастны, вы не будете этого придерживаться. Ничего не получится. Вы должны наслаждаться процессом. Некоторые дни бывают тяжелее других, но именно поэтому вы последовательны. Вы просто продолжаете делать это, даже если у вас нет мотивации", – делится Мария.

Многие эксперты по питанию рекомендуют применять подход к здоровому питанию по принципу 80/20, чтобы достичь последовательности. Вместо того, чтобы пытаться исключить из рациона все любимые продукты, старайтесь есть их лишь 20% времени.

Другие истории похудения

Мы рассказывали историю Милли Слейтер из Англии. Девушке удалось сбросить 48 килограммов, и она считает, что именно последовательность помогла ей похудеть и подтянуть тело. До своего похудения девушка весила около 115 килограммов, теперь ее не узнать.

Ранее мы также писали о мужчине, который похудел на 15 килограммов за год, выполняя 3 простых правила. Среди них – длительные прогулки. Для людей, которые ведут малоподвижный образ жизни и имеют большой вес, длительные прогулки – это одновременно и умственное отвлечение от тяги к еде, и физическая активность с низкой нагрузкой, которая не заставит вас слишком уставать, объяснял он.

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