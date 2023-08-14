Гендиректор просто замаскировал типичные вопросы, которые задают рекрутеры на собеседованиях, но даже опытных работников они заводят в тупик.

Интервью при приеме на работу никогда не бывают легкими, и касается это не только соискателей, но и самих начальников. Бизнесмен Джеймс Каан назвал три "убийственных" вопроса, которые работодатели могут задать, чтобы сбить человека с курса.

"Я никогда не следовал за толпой, благодаря своему 30-летнему опыту собеседований с кандидатами я создал свой собственный набор вопросов, направленных на то, чтобы сбить их с курса и перейти к мелочам – увидеть немного настоящего, а не просто ваше alter ego для собеседований", – написал он в своем LinkedIn.

По его словам, он просто замаскировал типичные вопросы, которые задают рекрутеры на собеседованиях. Например, спрашивая о слабостях любого сотрудника, генеральный директор Hamilton Bradshaw Group спросил бы: "Если бы я позвонил вашему менеджеру и спросил, что его в вас раздражает, что бы он сказал?". Если вы надеетесь получить высшую должность, вы должны ответить так, чтобы это было связано с должностью, на которую вы претендуете.

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Однако, как утверждает Джеймс Каан, ваш шанс не потерян, если вы неправильно ответите на этот первый вопрос. Решающими будут два других.

В частности, Каан любит спрашивать людей об их сильных сторонах. Однако делает он это по-особенному. Он задает кандидату этот вопрос: "Я хочу знать, в чем вы отличились на своей предыдущей должности, что бы мне сказали ваши предыдущие коллеги, чем вы были известны?". Бизнесмен советует отвечать так, чтобы ваш потенциальный работодатель имел представление о вашем характере.

Третий и последний вопрос может дать вам работу мечты или окончательно забить гвоздь. Последний вопрос, который рекомендует задавать кандидатам на должность, звучит так: "Если бы у вас была волшебная палочка и вы могли бы получить любую работу, какой бы она была?".

Гендиректор признался, что этот вопрос – самый любимый, ведь он "всегда удивляется реакции, которую получает". Большинство людей "спотыкаются" именно на этом вопросе, потому что забывают, что они на собеседовании.

"Общее правило для этого вопроса заключается в том, что всегда отвечайте на то, что относится к той же или похожей отрасли или должности, на которую вы претендуете", – посоветовал известный бизнесмен.

Мужчина рекордно быстро провалил собеседование: что произошло

Мужчина, пришедший на собеседование, провалился в первые же 5 минут, как зашел в здание. Он пренебрежительно отнесся к администратору и сразу же произвел плохое впечатление.

Оказалось, что секретаршей была HR-менеджер. Она пыталась оценить, насколько уважительно отношение ее потенциальных сотрудников к окружению.

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