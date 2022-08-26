Прохождение собеседования волнительный процес, однако есть несколько советов для того, чтобы составить хорошее впечатление о себе у работодателя и сделать так, чтобы тебя взяли на работу.

Современные требования работодателя к соискателю не ограничиваются только знаниями, навыками и опытом, также нужно уметь вести себя на собеседовании с руководителем и держаться максимально уверенно.

Психологи советуют перед событием потренироваться и назвали лучшую позу на собеседовании. Это поза Супермена - именно она повышает внутренний ресурс и позволяет успешно пройти собеседование с руководителем.

Секрет как успешно пройти собеседование с руководителем заключается, конечно, в уверенном поведении. Если собеседование проводится сидя, лучше занять "зеркальную позу". Чтобы понравиться работодателю соискатель может в ходе собеседования ненавязчиво сказать один раз, что он немного волнуется, это укажет на то, что соискатель серьезно относится к собеседованию.

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Если вы задались вопросом о том как сделать так чтобы тебя взяли на работу, тогда стоит не слишком жестикулировать, не скрещивать руки на груди, или смыкать руки. Также не стоит держать руки в карманах – это рассматривается как признак скрытности. А еще стоит держать колени вместе и не теребить ничего в руках.

Не стоит также забывать о том, что успешно пройти собеседование с руководителем поможет спокойная естественная улыбка – признак уверенного в себе человека, однако перебарщивать с ней не стоит.

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