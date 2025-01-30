Если добавить один ингредиент в воду, в которой будут вариться яйца, скорлупа легко отслоится.

Домашний шеф-повар и писательница Кристин Фиорентино рассказала, как легко и быстро почистить вареные яйца. И хоть в целом чистка яиц, по ее словам, - это несложное дело, однако его можно еще больше упростить, пишет Фиорентино на страницах Allrecipes.

Шеф-повар утверждает, что если добавить брызг уксуса в кипящую воду, в которой будут вариться яйца, скорлупа с них легко отслоится.

Она советует сделать два шага. Первый - влить немного уксуса в кипящую воду, затем положить туда яйца. Второй - когда яйца полностью сварятся, вынуть их из кастрюли и окунуть в измельченный лед, чтобы быстро остановить процесс приготовления.

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"Когда яйца полностью остынут, скорлупа должна беспрепятственно соскользнуть", - уверяет шеф-повар.

По ее словам, уксус содержит кислоту, которая реагирует с карбонатом кальция в яичной скорлупе. Эта кислотно-щелочная реакция заставляет уксус "разъедать" скорлупу.

"Вы можете увидеть, как это происходит, когда на яичной скорлупе во время кипячения образуются маленькие пузырьки", - пояснила эксперт.

А быстрый переход температуры от очень горячей воды к ледяной заставляет горячее яйцо сжиматься:

"Это по сути шокирует яичный белок, и он сжимается, освобождая место для легкого и легкого очищения".

Фиорентино советует варить яйца комнатной температуры, ведь скорлупа чувствительна к резким перепадам температуры, что может привести к растрескиванию в кипящей воде.

Также важный совет - класть яйца именно в кипящую воду. Даже если у вас под рукой нет уксуса, это поможет потом им лучше чиститься.

"Яичный белок очень быстро схватывается, когда его погружают в высокую температуру, и это предотвращает его мгновенное прилипание к мембране скорлупы", - отметила эксперт.

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить яйца по-флорентийски. Это малоизвестное блюдо включает идеально сваренные яйца на подушке из обжаренного шпината, покрытые слоем сливочного густого голландского соуса.

Название "Яйца по-флорентийски" возникло в 1500-х годах, когда Екатерина Медичи вышла замуж за Генриха II Французского и привезла в Париж много своих любимых тосканских блюд, включая шпинат.

Новая королева была особенно увлечена подачей этой листовой зелени к каждому приему пищи. В последующие годы любое французское блюдо со шпинатом, будь то киш, курица, камбала или яйца-пашот, стали называть "флорентийским".

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