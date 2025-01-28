Придется приложить немного усилий, но результат того стоит.

Если вы ищете оригинальные и необычные рецепты для завтрака, попробуйте яйца по-флорентийски. Это малоизвестное блюдо включает идеально сваренные яйца на подушке из обжаренного шпината, покрытые слоем сливочного густого голландского соуса.

История рецепта

Как пишет Delish, согласно народным преданиям, название яйца "по-флорентийски" возникло в 1500-х годах, когда Екатерина Медичи вышла замуж за Генриха II Французского и привезла в Париж многие из своих любимых тосканских блюд, включая шпинат. Новая королева была особенно увлечена подачей этой листовой зелени к каждому приему пищи. В последующие годы любое французское блюдо со шпинатом, будь то киш, курица, камбала или яйца-пашот, стало называться "флорентийским".

Ингредиенты

Шпинатная подложка

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2 ст. л. несоленого масла

1/2 лука-шалота, мелко нарезанного

220 г свежего шпината

1/4 ч. л. кошерной соли

Голландский соус

10 ст. л. несоленого масла, нарезанного кубиками

2 больших яичных желтка

2 ч. л. (или больше) свежего лимонного сока

1/2 ч. л. (или больше) соли

Яйца и сборка

4 больших яйца

2 английских маффина, разделенных пополам, поджаренных

Свежемолотый черный перец

Способ приготовления

Шпинат

1. В большой сковороде на среднем огне растопите масло. Добавьте лук-шалот и готовьте, помешивая, пока он не размягчится, 3–4 минуты. Добавьте шпинат; приправьте солью. Готовьте, помешивая, пока он не смягчится и уменьшится в объеме, еще 3–4 минуты.

2. Снимите с огня. Используя шумовку, переложите шпинат и лук-шалот в среднюю миску.

Голландский соус

1. В небольшой кастрюле на среднем огне растопите масло до образования пены.

2. В блендере смешайте яичные желтки, лимонный сок и соль на высокой скорости до однородности. Уменьшите скорость до средне-низкой и медленно вливайте масло, пока не образуется густой кремовый соус. Попробуйте и добавьте больше лимонного сока или соли по мере необходимости.

Яйца и сборка

1. Наполните среднюю кастрюлю наполовину водой и доведите до легкого кипения на средне-сильном огне. Уменьшите огонь до слабого, чтобы поддерживать легкое кипение.

2. Разбейте 1 яйцо в небольшую миску. Используя ложку с длинной ручкой, помешивайте кипящую воду, пока не образуется водоворот. Уберите ложку и вылейте яйцо из миски в центр водоворота, позволяя воде закрутить его в шар.

3. Сварите яйцо-пашот, осторожно подталкивая шумовкой примерно каждую минуту, пока белок не станет твердым, но все еще упругим на ощупь, 3–4 минуты. Переложите яйцо на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, и держите в тепле. Повторите с оставшимися 3 яйцами.

4. Сверху на половинки английских маффинов выложите шпинат и яйцо-пашот. Выложите сверху голландский соус; приправьте перцем.

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить необычайно вкусную и кремовую яичницу-болтунью. Это можно сделать с добавлением одного ингредиента, который не добавит блюду лишних калорий, а лишь увеличит пользу.

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