Если вы ищете оригинальные и необычные рецепты для завтрака, попробуйте яйца по-флорентийски. Это малоизвестное блюдо включает идеально сваренные яйца на подушке из обжаренного шпината, покрытые слоем сливочного густого голландского соуса.
История рецепта
Как пишет Delish, согласно народным преданиям, название яйца "по-флорентийски" возникло в 1500-х годах, когда Екатерина Медичи вышла замуж за Генриха II Французского и привезла в Париж многие из своих любимых тосканских блюд, включая шпинат. Новая королева была особенно увлечена подачей этой листовой зелени к каждому приему пищи. В последующие годы любое французское блюдо со шпинатом, будь то киш, курица, камбала или яйца-пашот, стало называться "флорентийским".
Ингредиенты
Шпинатная подложка
- 2 ст. л. несоленого масла
- 1/2 лука-шалота, мелко нарезанного
- 220 г свежего шпината
- 1/4 ч. л. кошерной соли
Голландский соус
- 10 ст. л. несоленого масла, нарезанного кубиками
- 2 больших яичных желтка
- 2 ч. л. (или больше) свежего лимонного сока
- 1/2 ч. л. (или больше) соли
Яйца и сборка
- 4 больших яйца
- 2 английских маффина, разделенных пополам, поджаренных
- Свежемолотый черный перец
Способ приготовления
Шпинат
1. В большой сковороде на среднем огне растопите масло. Добавьте лук-шалот и готовьте, помешивая, пока он не размягчится, 3–4 минуты. Добавьте шпинат; приправьте солью. Готовьте, помешивая, пока он не смягчится и уменьшится в объеме, еще 3–4 минуты.
2. Снимите с огня. Используя шумовку, переложите шпинат и лук-шалот в среднюю миску.
Голландский соус
1. В небольшой кастрюле на среднем огне растопите масло до образования пены.
2. В блендере смешайте яичные желтки, лимонный сок и соль на высокой скорости до однородности. Уменьшите скорость до средне-низкой и медленно вливайте масло, пока не образуется густой кремовый соус. Попробуйте и добавьте больше лимонного сока или соли по мере необходимости.
Яйца и сборка
1. Наполните среднюю кастрюлю наполовину водой и доведите до легкого кипения на средне-сильном огне. Уменьшите огонь до слабого, чтобы поддерживать легкое кипение.
2. Разбейте 1 яйцо в небольшую миску. Используя ложку с длинной ручкой, помешивайте кипящую воду, пока не образуется водоворот. Уберите ложку и вылейте яйцо из миски в центр водоворота, позволяя воде закрутить его в шар.
3. Сварите яйцо-пашот, осторожно подталкивая шумовкой примерно каждую минуту, пока белок не станет твердым, но все еще упругим на ощупь, 3–4 минуты. Переложите яйцо на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, и держите в тепле. Повторите с оставшимися 3 яйцами.
4. Сверху на половинки английских маффинов выложите шпинат и яйцо-пашот. Выложите сверху голландский соус; приправьте перцем.
Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить необычайно вкусную и кремовую яичницу-болтунью. Это можно сделать с добавлением одного ингредиента, который не добавит блюду лишних калорий, а лишь увеличит пользу.