Необходимо изменить свое мышление, настаивает специалист.

Психолог и эксперт по отношениям Лалита Суглани дала советы, как на первых свиданиях не нервничать, а показывать свое истинное "я", необходимое для формирования значимых связей, пишет The Independent.

"Первые свидания могут сопровождаться большим давлением, поскольку вы хотите произвести хорошее впечатление, а также справляться с неопределенностью относительно того, возникнет ли романтическая искра. Нервозность также может быть вызвана страхом быть отвергнутым или не оправдать ожиданий", - отметила специалист.

По ее словам, современные свидания также могут находиться под влиянием общественного давления.

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"Например, многие мужчины чувствуют, что им нужно демонстрировать силу и уверенность, даже когда они могут чувствовать тревогу или неуверенность. Это давление, направленное на соответствие стереотипам или предполагаемым идеалам, может помешать любому человеку, не только мужчине, расслабиться и быть аутентичным на первом свидании", - добавила эксперт.

Вот, что она советует, чтобы быть собой на первых свиданиях:

Примите волнение. По словам Суглани, важно позволить себе нервничать и принять, что волнение - это часть процесса. Она добавила, что лучший способ облегчить эти волнения - сосредоточиться на открытом общении, оставаться в настоящем моменте и пытаться наслаждаться опытом, а не стремиться к совершенству.

Измените свое мышление. В преддверии свидания важно сосредоточиться на том, чтобы быть подлинным и верным себе, отметила Суглани. Хотя первое впечатление имеет значение, слишком сильное стремление соответствовать определенному образу или ожиданиям может привести к ненужному давлению, добавила психолог. При этом она посоветовала попробовать изменить свое мышление с того, чтобы произвести впечатление на другого человека, на то, чтобы просто хорошо провести время.

Снизьте ставки. Как отметила Суглани, многие привыкли рассматривать свидания как ситуацию с высокими ставками - мгновенная связь или обретение "того самого". Но такой настрой только усиливает стресс, мешая наслаждаться процессом, объяснила психолог. Чтобы ослабить это давление, важно переосмыслить, что первые свидания на самом деле представляют собой возможность познакомиться с кем-то новым и насладиться этим опытом, посоветовала специалист.

Напомним, ранее УНИАН писал, как узнать, что вы созданы друг для друга.

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