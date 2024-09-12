Далеко не всегда родители понимают последствия сказанных ими слов.

Говорят, что жизнь нам дана для того чтобы учиться, и это правда, но, к сожалению, иногда родители произносят в адрес своих детей неправильные вещи. Взрослый сказал и забыл, а ребенок запомнит и запрограммирует себя на несчастье. Узнайте, какие слова нельзя говорить ребенку-мальчику, чтобы не сломать ему жизнь.

Какие фразы нельзя говорить мальчику - список

Психологи считают, что именно в детстве мальчики, как и девочки, запоминают множество информации, влияющей на их ощущение себя. Перед тем как сказать ребенку ту или иную фразу, представьте, что это говорит в вашу сторону тот, кто много для вас значит.

"Нельзя плакать, ты же мужчина!"

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Если запретить ребенку проявлять свои эмоции так, как ему хочется, он будет подавлять их, рано или поздно замкнется в себе. Сын, который слышит такое от родителей, считает, что им безразлично, что он чувствует - им только важно, чтобы он не доставлял неудобств и был таким, каким они хотят его видеть. Конечно, это не усиливает доверие.

"Учись справляться сам"

Маленькому ребенку, даже если он мальчик, очень сложно познавать этот мир самостоятельно. Ему часто нужна помощь, но если сын получает отказ от мамы или папы, растет его неуверенность в себе, особенно если в итоге он не справится с задачей. Ребенок чувствует, что его бросили, и вряд ли у него будет уверенность в себе после такого осознания.

"Я говорил(а) тебе!"

Взрослеющему маленькому человеку очень важно исследовать мир самостоятельно, приобретать свой собственный опыт. Родители часто хотят уберечь ребенка от ошибок, предупреждают, а если чадо все равно делает по-своему, упрекают в непослушании. Ребенок мужского пола не сможет повзрослеть правильно и обрести уверенность в себе, если мешать ему действовать самостоятельно, а на любые ошибки отвечать упреками.

"Успокойся сейчас же!"

Обычно родители произносят такую фразу, если сын начинает плакать или капризничать привселюдно. Конечно, подобное поведение неудобно для взрослых, поэтому им хочется психологически надавить на ребенка, чтобы он моментально прекратил так себя вести. Вместо этого они добьются другого - даже если ребенок успокоится, он сделает это из страха, но внутри себя запомнит, что его бросили в сложной ситуации.

"Ты меня разочаровал"

Большинство мам и пап возлагают на своего сына определенные ожидания - им хочется, чтобы ребенок стал тем, кем они его видят. Завышая планку для маленького человека, вы возлагаете на него огромную ответственность. Он чувствует ее и переживает, потому что не хочет расстроить маму с папой. В итоге, если что-то у ребенка не получается, а вы говорите о том, что он не оправдал ваших надежд, ничего, кроме сломанной психики в итоге не получится. Запомните, что малыша, а тем более сына, необходимо поддерживать абсолютно всегда.

"Ты ведешь себя как девочка"

Почему нельзя говорить мальчику "ты как девочка"? Потому что он и станет девочкой. В нашем обществе принято унижать мужчину сравнением с женщиной, как будто слово "девушка" - это оскорбление. На самом деле, во-первых, ничего страшного в проявлении тех или иных эмоций нет, не существует никаких эмоций исключительно мужских и исключительно женских, а во-вторых, нельзя сравнивать два пола - мальчики и девочки просто разные.

"Ты не должен бояться, ты же мужчина"

Ошибка некоторых родителей в том, что они сызмальства воспринимают маленького ребенка как взрослого человека, слишком много хотят от своего сына. Стоит понять, что малыш впервые живет в этом мире, ему может быть страшно от неизвестных вещей. Взрослые, кстати, тоже боятся неизвестности - она пугает многих людей. Для того чтобы побороть страх, важно поддержать ребенка и выяснить, в чем причина страха, показать ему, что это не проблема - всё можно решить и ситуация не такая пугающая, как кажется. Это лучше, чем просто приказывать, как роботу, выключить эмоции и не бояться.

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