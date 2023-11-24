Рассказываем, как проявляется низкая самооценка у женщины и что с этим делать.

Низкая самооценка - это неспособность человека высоко оценивать себя и свои достижения. Как правило, уровень самооценки формируется еще в детстве и сильно зависит от поведения родителей. Однако многие люди с возрастом решают свои психологические проблемы и становятся более уверенными в себе. Но так делают далеко не все - УНИАН предлагает вам ответить самому себе на вопрос: "Как понять, что у меня низкая самооценка" без звонка психологу.

Неочевидные признаки низкой самооценки - 5 "фатальных" фраз

Для того чтобы определить уровень самоосознания девушки, важно разобраться, как ведет себя женщина с низкой самооценкой, а также что она говорит. Психологи считают, что существует несколько фраз-маркеров, которые никогда не будет использовать человек, уверенный в себе.

"Я ничего не сделала, это случайность"

Люди, которые в ответ на похвалу не признают свой вклад, а преуменьшают его, обладают низкой самооценкой. Они не умеют принимать комплименты, потому что не могут себе даже представить, что действительно могут быть красивыми, умными, талантливыми и так далее. Женщина, не осознающая собственной ценности, в итоге подсознательно убеждает окружающих в том же самом.

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"Я сама виновата"

Женщины с низким уровнем оценивания собственной персоны часто впадают в чувство вины. Они никогда не смотрят на ситуацию здраво, допуская возможность правоты - всегда и во всем они виноваты, а другие люди знают лучше. По этой причине женщины с низкой самооценкой оправдывают тиранов и деспотов-мужчин, с которыми живут, считая, что "так со мной и надо, я сама его довела".

В бытовых вопросах они способны даже обрести депрессию из-за постоянного самоедства. Такие девушки не могут просто сделать выводы, признать вину, отпустить ситуацию и жить дальше - они будут корить себя за совершенную ошибку.

"Я должна….."

Фразу о том, что женщина считает, будто ДОЛЖНА быть ухоженной 24 часа в сутки, ДОЛЖНА уметь готовить, ДОЛЖНА любить детей и дальше по списку, можно услышать часто. Это навязанное общественное мнение женщина не способна отвергнуть, потому что не имеет своего. Ее позиции недостаточно устойчивы, чтобы дать отпор людям, которые пытаются навязать ей свои убеждения и правила.

Именно поэтому она считает, что должна всё и везде, но если дело касается других людей и их "долга", девушка с низкой самооценкой готова оправдать несовершенства.

"Я не смогу, у меня не получится, мне уже поздно"

Отсутствие веры в собственные силы и возможности - тоже признак низкой самооценки. Женщины, которые любят себя, знают - нет никаких преград. Все остальные постоянно сомневаются, находят причины и отговорки, чтобы не сделать и не попробовать. Им боязно столкнуться с неизвестностью и возможным провалом, которого их уязвленное эго не переживает, поэтому проще просто ничего не делать и находиться в своей зоне комфорта.

"Я потерплю"

Пятая фраза, которую часто говорит женщина с низкой самооценкой: "Я подожду и потерплю". Таким образом она принижает собственную значимость и выставляет интересы других людей на первый план. Она готова ждать, терпеть, молчать, отказываться от собственных желаний в угоду кому-то другому. Это признак не только низкой самооценки, но и синдром отложенной жизни - пока она ждет и терпит, драгоценное время уходит.

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