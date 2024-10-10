Многие думают, что эта сторона ненужна, но это не так.

Во время приготовления блюд вы, скорее всего, часто используете терку. Однако в ней есть секретная четвертая сторона, о которой все забывают и не используют. Опытные повара рассказали в соцсети Reddit, для чего можно использовать именно такую сторону терки, пишет Express.

По их словам, эту сторону можно использовать для измельчения пармезана, цедры лимона, апельсина или лайма.

Другой кулинарный эксперт посоветовал:

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"Натрите твердый сыр или чеснок, мускатный орех, возможно, имбирь, чтобы получилась паста".

В свою очередь другой повар посоветовал использовать ее для приготовления картофельных драников.

"Меньшие отверстия для измельчения предназначены для мелкой терки сыра, шоколада, овощей и т.д.", - объяснили эксперты по кулинарии на сайте Marthastewart.com.

По словам пользователей соцсети, самые маленькие отверстия терки идеально подходят для приготовления деликатной сырной стружки, которую можно без труда смешать с соусами или заправками. Также эту сторону терки можно использовать для мягких специй, к примеру, мускатного ореха.

Другие лайфхаки и советы экспертов

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