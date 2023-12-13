Это хороший источник питательных веществ.

Многие люди регулярно включают бананы в свой рацион ежедневно - добавляют в утренние хлопья или едят без ничего, чтобы зарядиться энергией перед тренировкой. Некоторые же при этом бананы всячески избегают.

Как пишет delish.com, дипломированный врач-диетолог Лорен Манакер рассказала, безопасно ли есть бананы каждый день.

По данным Министерства сельского хозяйства США, один средний банан содержит около 105 калорий, 27 углеводов, 14 граммов сахара, 5 граммов клетчатки и 422 мг калия. Это также хороший источник других питательных веществ, таких как витамин С, витамин В6 и электролиты, включая магний, натрий и, конечно же, калий. Последний - жизненно важен для функций клеток и мышц, а также здоровья сердца.

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В связи с этим, диетолог предупредила, что бананы не могут быть хорошим ежедневным выбором для всех. По ее словам, они, возможно, не лучший выбор для тех, кто соблюдает диету с низким содержанием калия, или тех, у кого после употребления повышается уровень сахара в крови.

При этом специалист добавила, что в целом есть по банану в день безопасно, однако, это все же зависит от индивидуального здоровья каждого человека.

Она также отметила, что количество бананов, которое человек может съесть в день, зависит от остальной части его ежедневного рациона. Как говорится, слишком много всего, даже бананов, может иметь свои недостатки, и лучше стремиться к балансу.

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