В чем хранить продукты в морозильной камере и какие из них нельзя туда класть - узнайте в материале УНИАН.

Опытные хозяйки давно используют подобный лайфхак - готовят блюда, а потом замораживают их. Однако, далеко не все продукты можно класть в морозильную камеру - некоторые из них от этого только портятся. УНИАН расскажет, что нельзя положить в морозилку, даже вопреки советам соседок.

Ранее мы говорили о том, что можно хранить в морозильной камере.

Какие продукты вредно замораживать - перечень

Многие украинцы знают, что заморозка продукты впрок - это гарантированный способ сохранить их надолго. Тем не менее, для некоторых овощей, фруктов и даже готовых блюд такой метод хранения вреден.

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Яйца

Речь идет исключительно о вареных яйцах - при замерзании скорлупа трескается, а вода в белке замерзает. Из-за этого внутрь яйца могут попасть опасные болезнетворные бактерии. Даже если яйцо не треснет и останется целым, есть его все равно не рекомендуется - на вкус оно будет "резиновым".

Овощи, фрукты, ягоды и зелень

Но только те, что имеют водянистую структуру. Диетологи относят к таким продуктам арбузы, огурцы, сельдерей и томаты. Принцип простой - чем больше внутри овоща или фрукта воды - тем выше вероятность, что при заморозке он отсыреет и станет пресным на вкус.

С зеленью та же история - после разморозки петрушка, укроп или кинза превратятся в сырую массу зеленого цвета, а также потеряют свой пикантный аромат.

Блюда с желатином, жареные блюда

Заливные, желе и холодцы хранить в морозилке нельзя - желатин имеет свойство кристаллизоваться при низких температурах, поэтому, доставая такое блюдо из морозильной камеры, будьте готовы к отсутствию привычного вкуса.

Жареные блюда тоже не стоит оставлять в морозильной камере - растаяв, они перестают хрустеть, вкус теряется, как и аромат. Жареные блюда после морозилки даже теряют привлекательный внешний вид и приобретают серый оттенок.

Йогурты

Хозяйки, которые хотя бы раз замораживали молочные продукты, знают - при низких температурах они меняют свою структуру. Йогурт превратится в неоднородную массу с молочными сгустками, после заморозки употреблять его уже будет нельзя - можно, разве что, использовать для выпечки.

Полезный совет: помните о том, что если вы планируете замораживать какие-либо продукты, используйте для этого подходящую тару - пластиковые контейнеры или вакуумные пакеты.

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