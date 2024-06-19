Иногда можно встретить совет, что авокадо можно хранить в воде, однако это не самая лучшая идея.

Лучше всего употреблять авокадо, когда оно уже спелое и имеет сливочную консистенцию. Однако для того, чтобы оно было идеальным и готовым для употребления, надо уметь его хранить.

"Для созревания незрелых, твердых или зеленых плодов при комнатной температуре может потребоваться четыре-пять дней. Если они уже созрели на момент покупки, вы можете положить их в холодильник и доставать по мере необходимости", - говорит Джина Виджая Simply Recipes.

Хранение в холодильнике может продлить его срок годности.

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Как определить спелость авокадо

"Если авокадо подвергается сильному мягкому давлению, оно спелое и готово к употреблению. Они имеют более темный цвет и слегка мягкие, но не "кашеобразные" на ощупь. Незрелые авокадо твердые и будут иметь ярко-зеленый цвет", - советует эксперт.

По ее словам, незрелые авокадо можно оставить в холодильнике, где они будут дольше храниться и медленно созревать.

Как сохранить половину авокадо

Часто бывает, когда за раз нужна только одна половинка авокадо. Однако все знают, что оно уже через несколько минут начинает темнеть. Существуют определенные лайфхаки, как это предотвратить.

"Если вы хотите спасти свою вторую половину, чтобы предотвратить окисление, вы можете слегка покрыть открытую мякоть соком лайма или лимона и ограничить ее воздействие, плотно накрыв ее прозрачной полиэтиленовой пленкой", - говорит Виджаджаджа.

Стоит ли хранить авокадо в воде

Иногда можно встретить совет, что авокадо (целое или нарезанное) можно хранить в воде, однако это не лучшая идея.

"Это может позволить остаткам человеческих патогенов, таких как листерия или сальмонелла на внешней стороне плода, размножаться во время погружения в воду. Этот хак хранения подвергает вас риску заболеваний пищевого происхождения, сводя на нет их пользу", - объясняет эксперт.

Как ускорить созревание авокадо

Если вам очень хочется на завтрак тост, а ваш авокадо еще зеленый, то можно положить его вместе с фруктами или овощами, которые производят этилен. Это значительно ускорит его созревание. Для этого сочетайте авокадо с яблоком или бананом.

Как выбрать идеальное авокадо

"Если вы покупаете авокадо заблаговременно до события, то собирайте незрелые твердые зеленые авокадо за четыре-пять дней", - говорит Виджая.

Некоторые советуют для проверки спелости удалить крышку плодоножки для проверки спелости. Но это вызывает преждевременное окисление, которое может негативно повлиять на цвет, текстуру и вкус.

Польза авокадо

Ранее ученые объяснили, кому не стоит есть авокадо. Его употребление может быть может быть плохим для тех, у кого есть синдром раздраженного кишечника (СРК).

Также сообщалось, если каждый день есть авокадо, то это может улучшить вашу диету.

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