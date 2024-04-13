Сначала исследователи сосредотачивались на влиянии ежедневного потребления авокадо на центральное ожирение.

Авокадо имеет много клетчатки, полезных жиров, антиоксидантов и в основном считается здоровым дополнением к рациону людей. Но из-за высокого содержания жиров и калорий некоторые избегают его потребления, ведь боится, что это может привести к увеличению веса, повысить уровень холестерина или других проблем со здоровьем. Однако новое исследование показало, что эти опасения, скорее всего, напрасны, пишет издание health.

По данным исследования, которое было обнародовано в журнале Current Developments in Nutrition, люди, которые с абдоминальным ожирением съедали по одному авокадо в день в течение 26 недель, разработали более качественную диету. Уже после шести месяцев употребления этого фрукта рацион участников стал больше соответствовать здоровому питанию.

"Улучшая соблюдение людьми диетических рекомендаций, мы можем помочь снизить риск развития ... хронических заболеваний и продлить продолжительность здоровой жизни", - отметила в пресс-релизе ведущий автор исследования, доктор философии, доцент кафедры диетологии в Университете штата Пенсильвания Кристина Петерсен.

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Для того, чтобы провести исследование, Петерсен и ее коллеги из Университета штата Пенсильвания разделили 1008 взрослых, которые имеют абдоминальное ожирение на две категории. Одна группа должна была съедать целый авокадо ежедневно и продолжать свой обычный рацион. Другая категория придерживалась своего обычного рациона, однако им необходимо было обязательно съедать менее двух авокадо в месяц.

Сначала исследователи не сосредотачивались на влиянии авокадо относительно качества диеты, по словам Петерсен, "первоначальное исследование проводилось с целью изучения влияния ежедневного потребления авокадо на центральное ожирение".

Однако интригующим моментом стало то, что через 26 недель цифра на весах участников исследования сильно не изменилась.

"Мы не увидели никакого влияния употребления авокадо на жировые отложения или вес. Это означает, что употребление авокадо не увеличивает и не уменьшает вес или жировые отложения на животе", - заверила ведущий автор исследования.

Несмотря на то, что ежедневное употребление авокадо не повлияло на вес, вторичный анализ показал, что эта практика повлияла на другую важную вещь, а именно на качество питания.

В конце исследования Петерсен и ее команда обнаружили, что те, кто употреблял авокадо ежедневно, с большей вероятностью имел рацион, который соответствовал параметрам здорового питания. Также эта группа увеличила потребление овощей, улучшила соотношение полезных и вредных жиров и снизила потребление рафинированных зерен, натрия и добавленного сахара.

Также по мнению Петерсен, улучшение качества диеты было преимущественно связано с тем, что авокадо заменило менее питательные продукты.

"Мы увидели сокращение потребления соли и рафинированных зерновых. Это свидетельствует о том, что люди частично заменили продукты с высоким содержанием соли и рафинированные зерновые продукты на авокадо или ели авокадо вместо этих продуктов в течение определенного времени", - добавила она.

К примеру, вместо того, чтобы намазать бургер кетчупом, который имеет высокое содержание натрия, участники, скорее всего, выбрали свежее авокадо. Или же они могли выбрать смузи с авокадо на завтрак вместо тарелки хлопьев с очищенными зернами.

"Мы знаем, что различные растительные продукты, включая фрукты, овощи, бобы, орехи, семена, зерновые и другие, имеют как взаимодополняющие, так и различные питательные вещества, которые влияют на общее качество нашего рациона", - отметила автор исследования, физиолог и зарегистрированный диетолог из Сан-Диего Венди Базилиан.

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