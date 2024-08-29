Этот напиток помогает улучшить сон, снизить стресс и повысить когнитивные функции.

Мичико Томиока, жительница Японии, страны самых долгоживущих людей, назвала напиток № 1, который пьет каждый день для здоровья и повышения долголетия. Как рассказала она CNBC, этот напиток – чай матча.

Польза матча для здоровья

Матча содержит основные питательные вещества, такие как витамины A, C и K; клетчатку; белок и аминокислоту L-теанин, которая, как было показано, помогает улучшить сон, снизить стресс и повысить когнитивные функции. Он также содержит полифенолы, которые богаты антиоксидантами и могут помочь бороться с болезнями и воспалениями.

Исследования также показали, что матча может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшить здоровье кишечника.

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Как употреблять матча

Существует множество способов употребления матча, включая сладкие угощения, такие как пирожные, печенье, пудинги с чиа и моти. Однако наиболее традиционный спсоб – это приготовление чая.

Вскипятить 60 мл воды. Налить полчашки горячей воды в чашу для чая и взболтать, а затем вылить воду и протереть чистой тканью. Отмерить два грамма зеленого порошка матча в чашу. Вылить 60 мл горячей воды на порошок. Взбить смесь венчиком (существует специальный бамбуковый венчик для этого), около 20 секунд. Летом можно добавить в чай колотый лед, чтобы получить освежающий напиток.

Женщина отмечает, что если у вас нет специального венчика, спокойно можете использовать обычный кухонный, но лучше не использовать блендер.

Ранее УНИАН писал о 5 продуктах, которые чаще всего употребляют долгожители.

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