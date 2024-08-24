Женщина родилась 23 мая 1908 года.

Жительница Японии Томико Итоока стала самым старым живым человеком в мире в возрасте 116 лет после того, как умерла 117-летняя Мария Браньяс, согласно Книге рекордов Гиннеса, пишет Associated Press.

Отмечается, что женщина родилась 23 мая 1908 года, что было подтверждено Геронтологической исследовательской группой, которая проверяет данные о людях, которым исполнилось 110 лет и более. В результате группа поставила Итооку на первое место в мировом рейтинге долгожителей.

По словам журналистов, женщина живет в доме престарелых в городе Ашия. Когда ей сообщили, что она является самым старым человеком, то она ответила: "Спасибо". Это слово она часто повторяет смотрителям в доме.

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В AP добавили, что Итоока отпраздновала свой день рождения три месяца назад, получив цветы, торт и открытку от мэра. Каждое утро она пьет напиток со вкусом йогурта, а любимая еда женщины - бананы.

Согласно Книге рекордов Гиннеса, Итоока родилась в Осаке, а также была волейболисткой в средней школе. В 20 лет вышла замуж и родила двух дочерей и двух сыновей.

"Во время Второй мировой войны Итоока руководила офисом текстильной фабрики своего мужа. После смерти мужа в 1979 году она жила одна в Наре, пока не попала в дом престарелых. Она дважды поднималась на 3067-метровую гору Онтаке и наслаждалась долгими пешими прогулками даже после того, как ей исполнилось 100 лет", - добавили в материале.

Смерть предыдущего старейшего человека в мире

Как сообщал УНИАН, Мария Браньяс, испанка американского происхождения умерла в возрасте 117 лет. В прошлом году в интервью испанскому новостному каналу ABC ученый Манель Эстеллер отметил, что у Марии Браньяс была "абсолютно ясная голова", несмотря на ее возраст.

"Она с поразительной ясностью помнит события, которые произошли, когда ей было всего четыре года, и у нее нет никаких сердечно-сосудистых заболеваний, распространенных у пожилых людей", - отметил он.

Известно, что женщина пережила испанский грипп и гражданскую войну, о которых, по ее словам, у нее "очень плохие воспоминания". Кроме того, она была замужем за каталонским врачом по имени Джоан Морет, который умер в 1976 году.

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