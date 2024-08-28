В списке есть физическая активность.

Эксперты по долголетию Нил Полвин и Рагхав Сехгал назвали 4 общие черты, которые есть почти у всех, кто доживает до 100 лет, пишет журнал Parade.

По словам специалистов, часто для успешного долголетия объединяются различные поведенческие, экологические и биологические факторы.

Доктор Сехгал отметил, что долгожители часто придерживаются сбалансированной диеты, богатой цельными, необработанными продуктами, такими как фрукты, овощи, цельные зерна и постные белки, также известной как Средиземноморская диета. Они потребляют умеренные порции и сосредотачиваются на растительной пище, которая богата питательными веществами, поддерживающими общее здоровье.

Видео дня

Кроме того, доктор Сехгал добавил, что долгожители имеют прочные социальные связи или значимые отношения с семьей, друзьями и своим сообществом.

Еще одна из главных черт долгожителей - установленный режим сна, отметил доктор Полвин:

"Они спят не менее семи часов. Это способствует когнитивным функциям и здоровью мозга, а также помогает уменьшить воспаление и повышает энергию".

Также общей чертой долгожителей доктора называют физическую активность.

"Регулярные тренировки помогут сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы и гибкость, что гарантирует вам возможность свободно передвигаться без боли, а также может помочь предотвратить травмы", - объяснил Полвин.

Напомним, ранее были названы 8 продуктов, которые чаще всего едят долгожители.

Вас также могут заинтересовать новости: